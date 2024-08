Ďalší stožiar v Bratislave? Nový šéf galérie chce pred budovou vlajku: Architekti bijú na poplach

(Zdroj: SNG)

Tému o absencii štátnej vlajky na galérii otvorila ešte ministerka kultúry v čase, keď obhajovala rozhodnutie stiahnuť vtedajšiu šéfku inštitúcie Alexandru Kusú z postu. Na jej miesto dosadila povereného riaditeľa Antona Bittnera, ktorý sa na kritiku Šimkovičovej zameral. Ba čo viac, len pár dní po nástupe do funkcie objednal stožiar pre vlajku. Informuje o tom Denník N.

Objednávku poslali ateliéru B.K.P.Š. pod vedením Martina Kusého a Pavla Paňáka, ktorý robil komplexnú rekonštrukciu galérie. Paňák potvrdil, že objednávku od galérie dostali, no neposlal ju priamo riaditeľ, ale jeden z úsekov galérie. V ateliéri však majú dovolenku a na objednávku ešte inštitúcii neodpovedali. Už teraz je však jasné, aké je ich stanovisko. "Žiaden stožiar tam nepatrí,“ hovorí Paňák. Podľa jeho slov je totiž galéria zrekonštruovaná tak, že banner či vlajku je možné vyvesiť pod Premostenie, ktoré je súčasťou galérie. Na jeho spodnej stene sú umiestnené konštrukcie, ktoré sú vhodné na vešanie ako bannerov, tak aj zástav.

Podľa Paňáka stožiar do areálu galérie nepatrí. „Nie je tam na to vhodná situácia. Nádvorie galérie je od Dunaja prekryté Premostením – ak by ste tam umiestnili stožiar, jeho vrchol by nebolo vidno. Rovnako ho nie je možné postaviť pred galériu od nábrežia. Nad chodníkom je vo výške hmota premostenia, ani tam stožiar stáť nemôže,“ vysvetľuje Paňák. Argumentuje tým, že takto fungujú inštitúcie aj vo svete. „Viete, kde je vo Francúzsku najväčšia francúzska vlajka? Visí v Paríži pod Víťazným oblúkom. To bola naša analogická situácia,“ hovorí Paňák.