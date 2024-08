Rekordná búrka vo Viedni: Veľká voda priniesla toľko zrážok, ako za polovicu leta! Problémy aj na Slovensku

(Zdroj: X / manu_oberhuber)

Tridsaťpäťročnú ženu museli vyslobodzovať spod autobusu, kde uviazla po tom, čo ju strhla voda. Autobus v čase incidentu stál na zastávke a na ženu upozornili vodiča ostatní cestujúci. Spod autobusu ju museli vyslobodzovať hasiči a následne bola v kritickom stave prevezená do nemocnice.

Podľa ORF spadlo v štvrti Döbling až 110 litrov vody na meter štvorcový, čo je doposiaľ najvyššia v lete nameraná hodnota v 152-ročnej histórii záznamov. Rekordom všetkých čias bola hodnota 139 litrov na meter štvorcový z mája roku 1885. Na fotografiách kolujúcich na sociálnych sieťach bolo vidieť zaplavený železničný podchod na ulici Gunoldstrasse, kde museli zachraňovať aj vodiča, ktorého auto uviazlo vo vode. Zaplavená bola aj jedna z podzemných garáží pod nákupným centrom v štvrti Döbling, informuje server oe24.

Voda okrem ciest zaplavila koľaje aj na linke mestských vlakov S45 v severozápadnej časti rakúskej metropoly, čo spôsobilo výpadok spojov. V dôsledku mimoriadne silného dažďa museli viackrát zasahovať aj viedenskí hasiči. Podľa ORF zaznamenali do 16-tej hodiny popoludní až 220 zásahov.

Aj na Slovensku

Podľa zrážkomerných staníc SHMÚ najviac zrážok padlo v obci Pružina, a to 55,2 milimetrov. Celkom veľa zrážok padlo aj v Moravskom Svätom Jáne, a to 42,4 milimetra, vyše 40 milimetrov padlo aj v Revúcej. Intenzívne búrky zdvíhajú vodné toky. V súvislosti so silnými búrkamu vydali meteorológovia viaceré výstrahy. Výstrahy druhého stupňa pred búrkami platia pre okresy Banská Štiavnica, Krupina, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Michalovce, Trebišov, Bytča, Martin a Žilina.

(Zdroj: SHMÚ)

Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov (mm) za 30 minút, nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu (km/h) a krúpami. Pre zvyšné okresy platia výstrahy prvého stupňa. Podľa meteorológov je tam však malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 km/h a krúpami.

(Zdroj: SHMÚ)

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami. Platia pre okresy Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina - Rajčanka, Banská Štiavnica, Brezno, Krupina, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice-okolie - Hornád, Košice-okolie - Bodva, Sabinov, Prešov, Bardejov, Michalovce a Trebišov. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," podotýka SHMÚ.

Intenzívna búrka bola v sobotu popoludní na juhu Slovenska, konkrétne v okolí Dudiniec či Hontianskych Tesárov, odkiaľ hlásili obyvatelia krúpy a zaplavené cesty. Informuje o tom protál imeteo.sk