Štátne Lesy údajne vyrúbali 200-ročné jedle v Nízkych Tatrách: Progresívne Slovensko podáva podnet, Taraba reaguje!

NÍZKE TATRY - Pod zámienkou lykožrútovej kalamity údajne vyrúbali Štátne Lesy SR 200-ročné jedle v oblasti Studienec v Nízkych Tatrách. Približne polovicu vyťažených stromov mal predstavovať smrek, no za obeť padli aj buky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tieto informácie označil za hoax.

O výrube v oblasti Studienec informoval Denník N. Bývalé vedenie parku pritom chcelo predmetnú lokalitu zaradiť do A zóny, keďže tam žijú viaceré výnimočné druhy hmyzu aj vtákov. „Tieto lesy, keďže sú obhospodarované štátnym podnikom Lesy SR, sú v kompetencii ministra Takáča a zároveň pod dozorom Správy Národného parku Nízke Tatry. Sú teda súčasne pod dohľadom Tarabovho ministerstva životného prostredia. Ak toto doslovne protizákonné rabovanie zmiešaných lesov pod ich dohľadom je príkladom avizovanej spoločnej iniciatívy ministrov pre zmiešané lesy, tak ľuďom chceme otvoriť oči, ako to v skutočnosti bude vyzerať,” povedal Marek Kuchta, bývalý riaditeľ Národného parku Nízke Tatry.

„Očividne tu vôbec nejde o ochranu pred lykožrútom, ale o vyťaženie čo najväčších objemov dreva,” hovorí Ondrej Kameniar z Iniciatívy My sme les. Les, ktorý bol podľa neho zničený, bol veľmi zachovalý a nemal ďaleko od pralesa.

„Pán Taraba, vyzývame vás, aby ste okamžite zastavili deštrukciu našich národných parkov. Možno ste na to popri komentovaní olympiády pozabudli, ale práve to má byť vaším poslaním, to od vás očakávajú ľudia. Pozrite sa za špičku nosa a začnite konečne konať v prospech tých, ktorým máte slúžiť,“ uviedla pri tejto príležitosti poslankyňa NR SR Tamara Stohlová (PS), ktorá avizovala, že v Progresívnom Slovensku podajú ohľadom tejto veci podnet na SIŽP a obrátia sa aj na políciu, prípadne generálnu prokuratúru.

Taraba to označil za hoax

Rovnako ako PS aj strana Demokrati podáva podnet Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcii týkajúci sa nelegálnej ťažby. K tej by malo dochádzať pre problémy s lykožrútmi.

Vo svojom statuse minister Životného prostredia Tomáš Taraba odmietol tvrdenia o nekompetentnosti v ochrane životného prostredia a obvinil opozíciu zo šírenia hoaxov. Minister spresnil, že v lokalite Studienec bolo vyrúbaných približne 6 000 stromov napadnutých lykožrútom, pričom tento objem predstavuje len asi 700 kubíkov dreva. „Vyrúbaných bolo popri smrekoch cca 30 kubíkov jedli bielej, najmä v dráhe lanovky,“ uviedol Taraba, ktorý tiež zdôraznil, že ťažba prebiehala v tretej zóne ochrany, nie v piatej, ako uvádzali kritici.