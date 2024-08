Nové zmeny v povinnom zmluvnom pistení! POZOR, poisťovňa od vás môže žiadať peniaze: Kedy má na to nárok?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Začiatkom tohto mesiaca vstúpili do platnosti zmeny v oblasti povinných zmluvných poistení (PZP). Tie sa týkajú aj náhrad za škodu. Kedy má poisťovňa nárok od vás vymáhať peniaze?

Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla slúži na to, aby vinník dopravnej nehody nemusel platiť poškodenému škody, ktoré mu spôsobí v plnej výške a z vlastného vrecka. Škody za vás tak uhradí poisťovňa, v ktorej toto poistenie uzatvoríte. Nie vždy je však tomu tak.

archívne video

Vodič jazdil na diaľnici D1 v protismere a spôsobil nehodu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Nové zmeny v PZP totiž neprinášajú len povinné poistenie pre elektrokolobežky či zvýšený limit poistného krytia. Zmenami, ktoré sú účinné od 1.8. 2024, vznikli aj nové pravidlá ku vzťahu voči klientom. Poisťovňa od vás v niektorých prípadoch tak môže žiadať celú náhradu.

Portál peniaze.sk upozornil, že poisťovňa môže od vás žiadať náhradu celého vyplateného plnenia v prípade ak ste škodu či iné ujmy spôsobil úmyselne, ak ste viedol vozidlo bez oprávnenia jeho prevádzkovateľa alebo proti jeho vôli, ak ste šoférovali pod vplyvom návykovej látky alebo ste sa odmietli podrobiť skúške na jej prítomnosť.

Poisťovňa taktiež môže žiadať náhradu v prípade ak ste šoférovali vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia či počas zákazu šoférovania, alebo ak ste škody spôsobili vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke. Taktiež v prípade ak ste spôsobili škody technicky nespôsobilým vozidlom, či ste vedome zverili auto nespôsobilej osobe. Okrem toho nesmiete porušiť informačné povinnosti voči poisťovni, ktoré by mohli alebo znemožniť riadne prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu poistného plnenia, taktiež prípade ak neohlásite dopravnú nehodu či nevyplníte potrebné tlačivá, ak nezotrváte na mieste nehody do príchodu policajta alebo vykonanie krokov na ujmu vyšetrovania nehody. Posledným bodom, kedy poisťovňa môže žiadať o vyplatenie celého plnenia je, ak po nehode užijete alkohol či inú návykovú látku, a to znemožní zistiť, či ste alkohol užili pred spôsobením škody.