Taraba je opäť pod paľbou kritiky: Novelu zálohovania PET fliaš odmietajú zamestnávatelia, ZMOS i iné ministerstvá!

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia SR chce zvýšiť svoj dohľad nad Správcom zálohového systému, ako aj kontrolu nad celým systémom. Vyplýva to z novely zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Kontrola a transparentnosť, ktorými návrh argumentoval rezort, sú ale podľa správcu zabezpečené aj v súčasnosti. Navrhované zmeny v systéme okrem toho kritizujú aj opozičné strany, ZMOS, zamestnávatelia či dokonca iné ministerstvá.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) bol už v minulosti veľkým kritikom systému zálohovania, pričom poukazoval najmä na to, že bude monopolom a štát nad ním nebude mať kontrolu. Po prijatí navrhovaných zmien by sa mal systém podľa Tarabu dostať pod veľmi rýchlu, účinnú, efektívnu a transparentnú kontrolu štátu. "Ak tu má niekto monopol, cez ktorý preteká viac ako 100 miliónov eur, tak štát bude mať jasný prehľad o tom, čo sa vnútri deje," poznamenal Taraba.

Správca podľa neho nielen recykluje, ale aj určuje, kto môže na Slovensku predávať, a to považuje na systéme za citlivé. Taktiež podotkol, že systém zálohovania je deficitný. Novelou sa má zaviesť oprávnenie envirorezortu vymenovať a odvolávať svojich zástupcov do správnej rady správcu. Chce tým posilniť kontrolu a dohľad nad jeho činnosťou a zabezpečiť, aby bola v súlade s národnými environmentálnymi politikami a cieľmi. Envirorezort predložil novelu do skráteného legislatívneho konania.

Návrh môže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi

„Ak je stanovený účel kontrola a transparentnosť, tak si myslíme, že tie sú dostatočne zabezpečené už v existujúcich právnych predpisoch a nie je dôvod ich dopĺňať a meniť," uviedol právny poradca správcu Róbert Gašparovič. Návrh novely môže byť podľa neho v rozpore s platnými právnymi predpismi.

Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá na základe zákona koordinuje fungovanie systému pre jednorazové zálohované nápojové obaly. Generálny riaditeľ Marián Áč priblížil, že štát alebo MŽP môže nahliadať do ich účtovných záznamov či požiadať o akúkoľvek informáciu. "Kedykoľvek sme takúto požiadavku dostali od ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, tak sme vždy transparentne a otvorene všetky informácie poskytli," uviedol.

Šéf organizácie deklaroval, že majú záujem o konštruktívnu a efektívnu diskusiu s MŽP. Podotkol, že nerozporujú právo MŽP predkladať návrhy na legislatívnu zmenu. Ako poukázal, správca v máji tiež poslal na MŽP návrh legislatívnej zmeny. "Naše návrhy smerovali najmä k tomu, aby sme ten systém zefektívnili, zjednodušili a, samozrejme, ho aj chránili," ozrejmil. Išlo napríklad o ochranu systému pred podvodníkmi či možnosť reverznej dopravy.

Novelu cez 143 pripomienok odmietajú ministerstvá, ZMOS i zamestnávatelia

Zamestnávateľské zväzy, ale aj ministerstvá, či ZMOS, podali v medzirezortnom pripomienkovom konaní až 143 pripomienok, z ktorých viac ako tretina je zásadná. Novela je podľa nich v rozpore s Ústavou SR, viacerými zákonmi i v rozpore s európskou legislatívou. Zároveň zdôrazňujú, že štát má už aktuálne dostatočné nástroje kontroly vychádzajúce priamo zo zákona a dôvody na de facto vyvlastnenie neštátnej, mimoriadne efektívne fungujúcej organizácie, neexistujú.

„Ministerstvo životného prostredia SR má svojich zástupcov v dozornej rade správcu zálohového systému. Na základe uvedeného zastávame názor, že platný právny poriadok umožňuje MŽP SR vykonávať pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov,“ uvádza v zásadnej pripomienke Ministerstvo financií SR. Ako dodáva v ďalších pripomienkach, nemôže sa stotožniť s predkladateľom, ktorý neidentifikuje žiadny vplyv na podnikateľské prostredie.

Ministerstvu hospodárstva SR zasa chýba v návrhu novely zdôvodnenie a dopady navrhovaných zmien. „V rámci alternatívnych riešení je potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v rámci ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia.“ Upozorňuje tiež, že MŽP SR neuviedlo kontakty na spracovateľa návrhu, čo je v nesúlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.

Kompletne stiahnuť návrh novely požaduje aj Združenie miest a obcí Slovenska: „Efektívnosť a funkčnosť zálohového systému preukazujú aj reálne dáta z trhu, s ktorými disponujú členovia ZMOS v súlade s plnením ich povinností v oblasti odpadového hospodárstva, a preto považujeme argumentáciu predkladateľa za nesprávnu. ZMOS má záujem na riadne a plynulo fungujúcom zálohovom systéme, ktorý eliminuje množstvo odpadu z plastových obalov a plechoviek, ktoré by inak boli konečnými spotrebiteľmi zapojené do komunálneho či separovaného zberu, ktorého zber a nakladanie zabezpečujú členovia ZMOS.“

Zásadné výhrady voči navrhovanému zneniu novely zákona vyjadrili aj všetky zamestnávateľské organizácie a členovia tripartity – Aliancia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení a Republiková únia zamestnávateľov i Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Potravinárska komora Slovenska. Vzhľadom na rozpory s obrovským množstvom zákonov SR i EÚ ju žiadajú stiahnuť.

Envirorezort pre TASR uviedol, že všetky pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyhodnotí, "aj tie, ktoré znejú dramaticky, ale nie sú pravdivé".

Zmeny kritizujú aj opozičné strany

Navrhované zmeny kritizujú aj opozičné strany, ktoré sa obávajú ovládnutia systému. Poslanec za hnutie Progresívne Slovensko Michal Sabo uviedol, že šéf envirorezortu chce návrhom zákona politicky ovládnuť zálohový systém a na jeho konci môže byť rozvrat fungujúceho projektu. "Minister tvrdí, že mu ide o peniaze pre štát. Ak by to tak ale bolo, namiesto 33 miliónov v Z-systéme by sa venoval ohrozeným miliardám v pláne obnovy. Zjavne mu ale stačí nízko visiace ovocie, ktorým zakamufluje svoju manažérsku neschopnosť," skonštatoval.

Podľa poslanca Mariána Čaučíka (KDH) Taraba neodôvodnil, prečo je tak zásadná zmena potrebná v riadení zálohovacieho systému. "Ak sa pozrieme na historické súvislosti, keď sa minister ešte v pozícii poslanca NR SR zasadzoval za tieto zmeny, myslíme si, že ide o ďalší vopred dohodnutý obchod," podotkol. KDH sa zároveň obáva, že znížením maximálnej výšky príjmov z nevyplatených záloh, s ktorou môže správca nakladať, ide Tarabovi o to, aby mohol financie využívať na vopred neidentifikovateľné účely.