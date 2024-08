Politológ o aktuálnej politickej situácii: Koalícia je predurčená na konflikt! Hovorí o útoku na právny štát

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Keď sa politici rozchádzali na letnú prestávku, stále sme nepoznali odpovede na viaceré kľúčové otázky. Nedoriešili napríklad meno nového predsedu parlamentu. Práve o tento post sa sporila strana Hlas-SD, ktorej podľa koaličnej zmluvy náleží a strana SNS, ktorá si ho po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta nárokuje. Už dávno nám mali byť známe aj konsolidačné opatrenia, ktoré majú do rozpočtu priniesť 1,4 miliardy eur a ktorých prijatie je nevyhnutné. Otvorená je tiež otázka stretnutia predstaviteľov našej politickej scény naprieč politickým spektrom, ktoré sa od atentátu na premiéra Roberta Fica ešte nezrealizovalo. Ani krátko pred koncom leta však odpovede na tieto otázky nepoznáme. „Možno niečo urobili, ale akosi o tom zabudli informovať verejnosť. Ale podľa niektorých vyhlásení ministrov Šutaja Eštoka a Druckera to skôr vyzerá tak, že situácia v tejto Ficovej vláde sa začína podobať na obdobie, kedy vládu viedol Igor Matovič,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík.

Otázne je, do akej mieri sa pod to, že niektoré kľúčové veci sále nie sú doriešené, podpísala neprítomnosť Robert Fica po atentáte. „Robert Fico je dominantná osobnosť, ale predpokladám, že politické záležitosti riadil zo súkromia. Hoci sa na verejnosti veľmi neukazoval, určite zostal v úzkom spojení so svojimi koaličnými partnermi,“ povedal politológ.

Viaceré zmeny však nastali pod taktovkou ministerstva kultúry a snáď najvýraznejšou udalosťou je prepustenie odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. V jeho prípade bolo úspešne podané dovolanie proti odsudzujúcemu rozsudku Najvyššieho súdu. To podal sám minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SSD). Štefančík tieto udalosti vníma ako koordinovaný útok na podstatu právneho štátu. „Je evidentné, že prepustenie pána Kováčika z väzenia je politicky motivované,“ tvrdí.

Hlavou krúti aj nad krokmi opozície. „Očakával by som väčšiu aktivitu od kresťanských demokratov, ako aj od SaS. Dokonca mimoparlamentných demokratov počuť viac ako SaS. U PS sa dalo zaznamenať nejaké aktivity, vyhlásenia, ale zatiaľ so slabou razanciou. Iste, organizujú verejný protest, ale ak by ho nezorganizovali, boli by na smiech,“ uviedol.

Ani od Petra Pellegriniho podľa neho nemožno očakávať viac, ako to, čo robí, respektíve nerobí. „Andrej Danko sa nechal počuť, že Peter Pellegrini je spojenec vlády. A Peter Pellegrini to tak artikuloval aj počas predvolebnej kampane,“ okomentoval.

Na jeseň by sme mohli očakávať obsadenie niektorých verejných funkcií. V prvom rade pozícia predsedu parlamentu. „Vyzerá to tak, že na nej ešte stále nie je zhoda, že SNS chce porušiť koaličnú zmluvu a pýta si viac, ako je prináleží. SNS sa však správa ako neriadená strela, bude prinášať témy zasahujúce do iných rezortov a to sa Hlasu nebude páčiť. Táto koalícia je takto predurčená na permanentný konflikt,“ myslí si. „V každom prípade ich ale zatiaľ drží tesná, ale stále stabilná koaličná väčšina. Okrem politických tém vládna koalícia bude aj naďalej deštruovať právny systém. Bude vytvárať podmienky na to, aby boli oslobodení previnilci z bývalých vlád pred rokom 2020 a trestaní boli tí, ktorí sa tieto trestné činy medzi rokmi 2020 a 2023 pokúsili vyšetriť,“ uzavrel.