Vlna zatknutí za správy koaličným politikom po ATENTÁTE: Šéfovi SaS Gröhlingovi sa vyhráža smrťou! Čo na to polícia?

BRATISLAVA – Hovorí sa, že politici by mali zniesť viac kritiky, ako „bežný“ človek. Medzi vecnou kritikou a urážkami či dokonca vyhrážkami však existuje veľký rozdiel. Viacero politikov sa už v minulosti podelilo o výhražné správy, ktoré od ľudí dostávajú okrem iného aj cez sociálne siete. Takúto skúsenosť má aj predseda strany SaS Branislav Gröhling, ktorý sa tento typ správ rozhodol zverejňovať.

Vyjadrenie Branislava Gröhlinga k atentátu na Roberta Fica (Zdroj: SaS)

Šéf liberálov zverejnil na sociálnej sieti komentár, ktorý mu adresovala osoba, ktorá vystupuje ako tomaswargis. „Teba stretnem a osobne ťa zabijem,“ napísal. K slovám pripojil ešte emotikon so srdiečkami.

"Som mierumilovný človek a takéto slová sú mi cudzie. Nerozumiem ako to vôbec môže niekomu napadnúť, ale niečo je so spoločnosťou veľmi zlé,“ reagoval pre Topky.sk Gröhling. Takéto a podobné vyhrážky doteraz podľa vlastných slov riešil len s príslušnými inštitúciami, no teraz sa rozhodol každú jednu zverejňovať. „Nech všetci vidia, kam smerujeme,“ povedal.

„Myslím si však, že je cesta von, a to je vzdelanie. Keď prestane byť vzdelávanie detí a mladých na okraji záujmu, keď sa konečne budeme sústrediť na to, aby na Slovensku vyrastali múdre deti, ktoré vedia vyhodnotiť váhu svojich slov, potom na tom môžeme začať stavať,“ dodal.

V súvislosti s výhražným komentárom sme kontaktovali aj políciu. V čase zverejnenia článku sme ich reakciu nemali.

Vyhrážky politikom sú, žiaľ, bežnou praxou

Koncom mája, iba pár dní po atentáte na premiéra Roberta Fica, Gröhling vyhlásil, že „politik musí strpieť istú dávku kritiky, ale pokiaľ vašej rodine začnú chodiť listy s odkazom o tom, že musíte zomrieť, je to neprijateľné.“ Strana SaS vtedy avizovala, že pripravuje trestné oznámenie pre množiace sa vyhrážky voči jej predstaviteľom a členom.

S podobnými vecami sa stretávajú politici naprieč celým politickým spektrom, žiaľ, takpovediac na dennom poriadku. "Realita je taká, že vyhrážky smrťou alebo ublížením voči mne prichádzajú často,“ vyjadril sa pred pár mesiacmi exminister obrany Jaroslav Naď. Reagoval tak na zadržanie muža, ktorý mu mal adresovať náboj v obálke. Ten sa vyhrážal aj vtedajšej prezidentke Zuzane Čaputovej. Muža nakoniec do väzby nezobrali, dostal však viacero obmedzení. Pre vyhrážky smrťou podal trestné oznámenie pred niekoľkými týždňami aj líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. O vyhrážkach svojim členom hovorila po atentáte na Roberta Fica aj strana Smer-SSD. Tie boli adresované ako poslancom, tak aj ministrom.

Vo štvrtok zasa vyšla správa, že 39-ročný muž z Košíc dostal podmienku za vyhrážanie sa zastrelením nitrianskemu županovi Branislavovi Becíkovi. Vyhrážky zverejnil na sociálnej sieti pred eurovoľbami, v ktorých bol Becík lídrom kandidátky Hlasu. Súd uznal muža za vinného z prečinu nebezpečného vyhrážania a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov podmienečne so skúšobnou lehotou jeden rok. Trestný rozkaz zatiaľ nenadobudol právoplatnosť. Becík podal trestné oznámenie v polovici mája tohto roka.