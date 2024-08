Kontroverzný účet prerazil dno: Slovák získava pozornosť tým, že vykonáva veľkú potrebu na netradičných miestach

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na sociálnej sieti TikTok vzbudil v posledných dňoch veľkú pozornosť profil mladého muža, ktorý sa snaží zaujať svojím neobvyklým a kontroverzným obsahom. Muž tvrdí, že vykonáva veľkú potrebu na náhodných verejných miestach podľa výberu svojich divákov. Medzi miestami, kde už podľa svojich videí údajne vykonal veľkú potrebu, sú napríklad ulička v Lidli, populárny obchod so sladkosťami či dokonca taxík.

Systém funguje tak, že komentár s najviac reakciami divákov určí miesto, kde sa následne mladík vyberie a vykoná svoju úlohu. Každý deň je vybrané nové miesto. Medzi takéto miesta už sa zaradili ulička v Lidli, populárny obchod so sladkosťami či dokonca taxík. Napriek tomu, že videá pôsobia autenticky, existuje veľká pravdepodobnosť, že exkrementy sú len atrapy.

Kontroverzný obsah TikTokera vzbudzuje rôzne reakcie. Niektorí ho považujú za zábavného, iní za nevhodného. V každom prípade si jeho obsah získal v krátkom čase obrovskú pozornosť a sledujú ho tisíce ľudí.

„Snaha zaujať týmto spôsobom môže byť sama osebe patologická, lebo sa vymyká z rámca správania akceptovaného väčšinovou spoločnosťou. Podstata problému je v tom, do akej miery sú dôvody, pre ktoré to robí, racionálne. Môže ísť napríklad o formu zárobku na sociálnych sieťach. Niežeby išlo o štandardný spôsob obživy, ale v takomto prípade nemusí ísť o chorobný prejav,“ uviedol pre Plus 7 Dní klinický psychológ Dušan Kešický.