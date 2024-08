Chorváti môžu vyriešiť náš problém s dodávkami ruskej ropy: Slovensko dostalo list s ponukou! Čo na to Blanár?

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Getty Images)

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Viaceré členské krajiny Európskej Únie sa zaujímajú, prečo Maďarsko a Slovensko doteraz neznížili svoju závislosť od dodávok ruskej ropy. Vo svojom vyhlásení to uviedla Eurokomisia. Podľa jej analýzy si obe krajiny môžu zabezpečiť zásobovanie cez ropovod JANAF ako súčasť ropovodu Adria z Chorvátska. Slovensko už dostalo od chorvátskej vlády list s ponukou zabezpečenia trasy pre ďalšie dodávky ropy cez Chorvátsko.

Brusel tiež uviedol, že podľa jeho analýz má jadranský ropovod Adria, ktorý do Maďarska vedie z chorvátskeho prístavu Omišalj, dostatok voľných kapacít na zásobovanie oboch krajín ropou z iných zdrojov. "Za akú cenu? Akú kapacitu? To dnes nikto nevie," povedal v tejto súvislosti podľa agentúry Reuters slovenský minister zahraničia Juraj Blanár a zopakoval, že Slovensko chce, aby EK rokovala s Ukrajinou a plne obnovila tok suroviny z Ruska. Vláda ale podľa neho zároveň hľadá iné riešenia pre prípad, že by komisia konať nezačala.

„Eurokomisár dopredu hovorí, že vraj nie je problém. Problém tu však je a my ho riešime tak, aby bolo dostatok ropy a neboli drahšie pohonné hmoty pre obyvateľov a pre národné hospodárstvo,“ podotkol minister. Cituje ho portál Euractiv. Slovensko a Maďarsko prestali ropu od Lukoilu ropovodom Družba cez Ukrajinu dostávať v júli, krátko po tom, ako si Kyjev pridal v júni ruskú firmu Lukoil na svoj sankčný zoznam.

Maďari považujú Chorvátsko za nespoľahlivé

Zastavenie dodávok ropy z východu by podľa vyjadrenia maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa dlhodobo vydalo Maďarsko a Slovensko napospas nespoľahlivým tranzitným krajinám. Šéf rezortu diplomacie to uviedol v piatok na sociálnej sieti Facebook a poznamenal, že Chorvátsko je nespoľahlivou tranzitnou krajinou pre prepravu ropy.

Maďarský minister ďalej kritizoval Chorvátsko za to, že znemožnilo maďarskej ropnej spoločnosti MOL uzatvoriť dlhodobé zmluvy na prepravné kapacity, a že na zvýšenie kapacity svojho ropovodu nevynaložili Chorváti potrebné investície.

Chorvátsko obvinenia odmietlo s tým, že neustále investuje do svojho prepravno-skladovacieho systému. Spoločnosť JANAF uviedla, že otestovala svoje prepravné kapacity na úseku smerom na Maďarsko spolu s MOL a dokázala, že dokáže prepraviť 1,2 milióna ton ropy mesačne. „Nie je pravda, že JANAF zvýšil svoje poplatky v posledných troch rokoch,“ uvádza sa vo vyhlásení.

„JANAF je pripravený technicky aj organizačne zásobovať stredoeurópske rafinérie dostatočným množstvom ropy na plné kapacitné práce. Preto dúfame, že prostredníctvom otvorených rozhovorov a spolupráce nájdeme uspokojivé riešenie pre pokračovanie dlhodobého partnerstva,“ uviedlo.