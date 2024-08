Ďalšia streľba v Bratislave! Žena si našla prestrelené balkónové okno

Ilustračné foto (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)

archívne video

Streľba v Bratislave: Svedkovia počuli dva výstrely (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O prípade informujú tvnoviny.sk. Ihneď po tom, čo si Petra z Karlovej Vsi našla prestrelené balkónové okno, kontaktovala políciu, ktorá prišla v krátke chvíli, miesto pofotila a prezrela, či nenájdu guľku. Na ďalší deň šla žena spísať zápisnicu. Petra býva na najvyššom poschodí na sídlisku v Karlovej Vsi a presný čas, kedy presne rana zasiahla jej okno, s istotou nevie. Domov prišla až v noci. „Je to určite nepríjemné. Môže byť otvorený ten balkón, môže to vletieť do bytu, môže sa udiať čokoľvek. Ja som mala šťastie, že to prestrelilo jedno okno z dvoch,“ povedala pre TV Markíza Petra. Prípad riešia ako priestupok.

Všetky rodiny, ktoré si našli v Petržalke prestrelené okná, bývajú na horných poschodiach, pričom jedna rodina objavila aj guľky. Podľa experta na strelné zbrane Ľudovíat Mikláneka mohli byť guličky prestrelené zo vzduchovky, ale i z airsoftky. Bližšie odhalí expertíza.

Polícia podľa bratislavskej krajskej hovorkyne Jany Šimunkovej v posledných dvoch mesiacoch eviduje tri prípady s podozrením poškodenia okien streľbou zo zbrane. Nesprávna manipulácia so zbraňou sa však môže skočiť aj fatálne. Minulý rok v septemri sa zablúdená guľka stala osudnou mladej mamičke z Čachtíc, ktorú cez okno zasiahol bývalý policajt.