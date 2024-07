Vzácna návšteva! TAKTO to vyzerá v slovenskom dome v Paríži: Otvorený bude pre fanúšikov aj športovcov

(Zdroj: Facebook/Slovakia Travel)

PARÍŽ - Do dejiska olympijských hier v Paríži odcestoval aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Ten počas víkendu slávnostne otvorí Slovenský olympijský dom Maison Slovaque v Paríži, ktorý bude počas celého priebehu hier prístupný ako pre športovcov, tak aj pre fanúšikov a návštevníkov. Už v piatok sa bol prezident na vlastné oči presvedčiť, ako finišujú prípravy.

„Hoci sa Slovenský olympijský dom oficiálne otvára až zajtra, prišiel som sa pozrieť, ako finišujú prípravy. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, aj tým, ktorí zaisťujú jeho fungovanie počas hier. Vďaka vám máme kúsok svojej vlasti aj tu, v Paríži,“ uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.

"Situácia sa vyvíja dobre, celý areál naberá rozmery, ktoré sme na OH ešte nezažili. Bude to park národov, kde bude ďalších 16 krajín a veríme, že si slovenský dom užijeme," povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Národný stánok Slovenska bude pre verejnosť prístupný od 27. júla. Spolu s ďalšími národnými domami sa nachádza v Parku La Villette, ktorý je s návštevnosťou 10 miliónov ľudí za rok doslova tepnou spoločenského života. Otvorený bude do posledného dňa olympiády 11. augusta, denne od 10. do 23. hodiny. Navštíviť ho môže každý, kto sa zaregistruje na internetovej stránke house.olympic.sk, kde sú zároveň dostupné praktické informácie pre návštevníkov.

Ďalší program prezidenta

V piatok sa prezident SR tiež stretne s prezidentkou Slovinska Natašou Pircovou Musarovou v priestoroch slovinského domu. "Spoločne budú diskutovať o prehĺbení našich bilaterálnych vzťahov i o aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácii. Peter Pellegrini taktiež prijal pozvanie francúzskeho prezidenta a zúčastní sa na recepcii v Elyzejskom paláci. Následne v piatok podvečer si spolu s ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom a prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom pozrie slávnostný otvárací ceremoniál LOH 2024," informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

"Plánuje tiež navštíviť aj viacero športovísk a podľa programu olympiády osobne podporiť nášho skejtbordistu Richarda Turyho, boxeristku Jessicu Triebeľovú i vodnú slalomárku Elišku Mintálovú. V sobotu podvečer sa prezident spolu s ministrom vnútra stretnú aj so slovenským policajným tímom z odboru služobnej kynológie, ktorý aktuálne vypomáha v Paríži. Deje sa tak na žiadosť Francúzska o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku počas OH," dodali.

V pondelok (29. 7.) Pellegrini navštívi olympijskú dedinu pre športovcov a stretne sa so slovenskou výpravou, aby športovcom osobne zaželal veľa úspechov a síl do náročného súťaženia. "V rámci pracovného programu prezident v pondelok podvečer privíta monacké knieža Alberta II. v priestoroch Slovenského domu. V závere návštevy prezident osobne podporí našich ďalších olympionikov - vodného slalomára Matej Beňuša, strelca Mariána Kovačócyho a obhajkyňu zlata, strelkyňu Zuzanu Rehák Štefečekovú," podotkli.

Slováci sa tešia sa na ceremoniál

V piatok sa na rieke Seina uskutoční otvárací ceremoniál, organizátori ho poňali neštandardne a sľubujú skvelý zážitok. "Otvárací ceremoniál bude veľká akcia, mali sme k tomu seminár. My sme dostali 22 miest. Bude to trvať 5 až 6 hodín. Viacerí športovci ešte premýšľajú, či sa zúčastnia, uvidíme. Veľmi sa teším," uviedol vedúci slovenskej výpravy na OH Roman Buček.

Očakávania pred piatkovou akciu má aj šéf SOŠV Anton Siekel. "Ceremoniál môže ukázať krásu športu. Tomuto konceptu fandím a asi ho v budúcnosti budú praktizovať aj ďalší. Tým, že sa športovci budú plaviť, bude to o to náročnejšie. Verím, že to bude silný moment," uviedol.