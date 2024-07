Šokujúci budíček v Lamači! VIDEO Na bytovku ráno spadol strom: Na jeho výrub čakali mesiace

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Dnes skoro ráno sme boli spolu s kolegom z Miestneho úradu privolaní k spadnutému stromu, ktorý poškodil fasádu a balkón bytovky na ulici Na barine. Strom sa nachádza na súkromnom pozemku, pričom patrí medzi skupinu topoľov, pri ktorých už niekoľko mesiacov žiadame Okresný úrad o povolenie na výrub," informoval Polakovič.

Priestor je ohraničený páskou. Na mieste podľa jeho slov riešia ďalší postup. "Bezprostredné riziko obyvateľom nehrozí, prosíme však, aby nik nevstupoval do vymedzeného priestoru," apeluje na obyvateľov.

Na mieste bola polícia a hasiči. "Polícia na mieste asistovala príslušníkom Hasičského a záchranného zboru pri zabezpečení miesta," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Zástupca starostu Matúš Harmaňoš potvrdil, že v stredu popoludní budú s pomocou žeriavu spadnutý strom odstraňovať. "Momentálne riešime postup a technickú súčinnosť so správcom bytovky," dodal. Podľa našich informácií sa od rána situácia zatiaľ nezmenila.

Na problémovú situáciu s výrubom nebezpečných stromov upozorňujú aj obyvatelia. "Aj my sme žiadali vedľa bytovky viackrát o výrub nevhodných stromov, čo šuchajú o dom, a nič sa nestalo," píše jeden z nich. "Na Hyerovského ulici bol strom označený na spílenie 6 rokov. Bol to invazívny druh, bol suchý, padali z neho konáre na autá a ľudí. No a keď po 6 rokoch konečne prišli ten strom spíliť, suseda zakričala z okna, že jej bude svietiť slnko do bytu, tak strom nechali a odišli," popisuje inú situáciu ďalší obyvateľ.