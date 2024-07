Záhadná smrť hádzanárky Cynthie (†32): Telo našli omotané v igelite! Desivý príbeh z úst jej priateľa, nastal zásadný posun

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

VEĽKÝ MEDER – Čo sa stalo za múrmi domu vo Veľkom Mederi? Obcou na južnom Slovensku otriasli začiatkom týždňa správy o strašnom náleze. Polícia našla v jednom z rodinných domov telo mladej mamičky dvoch detí Cynthie (†32). Prípad je o to hroznejší, že bývalú úspešnú hádzanárku hľadali niekoľko dní policajti, pátracie tímy a aj jej najbližší. Ona však bola v tom čase už dávno po smrti, omotaná v igelite v dome, v ktorom žila so svojím priateľom.

Policajti objavili telo mŕtvej ženy v noci z nedele na pondelok. Ešte na mieste potvrdili, že ide o 32-ročnú Cynthiu, ktorej nezvestnosť polícii nahlásil minulú stredu jej rodinný príslušník. Prípad si prevzal vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ktorý nariadil vykonať súdnu pitvu.

(Zdroj: Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Okolnosti celého prípadu sú záhadné. Otec nebohej ženy Tibor pre postál Startitup uviedol, že jeho dcéra napísala poslednú správu brilantnou maďarčinou, akou ona nepíše. V nej tvrdila, že chce skoncovať so životom. Muž okamžite išiel do Veľkého Medera do domu, v ktorom žila so svojím druhom. Toho však našiel v dome samého. Muž mu mal povedať, že Cynthia tam nie je. Hľadať sa ju vybrali spoločne. Jeho dcéra bola pritom v skutočnosti v tom čase len niekoľko metrov od neho, jej telo bolo pohodené v šachte pod pieskoviskom.

Ženu hľadali päť dní, do pátrania sa zapojila aj Občianska stráž SR. Žiaľ, výsledok pátracej akcie bol tragický. Ženu našli v dome, omotanú igelitom. Otec mladej ženy uviedol, že jej priateľ mal policajtom tvrdiť, že žena sa obesila a keď to zistil, zľakol sa, zvesil ju, omotal do igelitu a jej telo dal do šachty pod pieskovisko. Potom ho vybral a umiestnil do domu. Matka nebohej si však myslí, že jej dcéra sa nezabila.

➡️ POSUN V PRÍPADE NÁJDENEJ ŽENY ⬅️ VYŠETROVATEĽ ZAČAL TRESTNÉ STÍHANIE ⚖️ Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Tuesday, July 23, 2024

Polícia dnes vniesla do prípadu viac informácií. Uviedla, že nastal posun a bolo začaté trestné stíhanie. „Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede začal vo veci trestné stíhanie pre prečiny usmrtenia a hanobenia mŕtveho. V súvislosti s prípadom ženy nájdenej bez známok života policajti, po súhlase prokurátora, zadržali 44-ročného muža,“ uviedli.

„Dunajskostredskí kriminalisti v súčasnosti preverujú všetky informácie a v prípade naďalej vykonávajú procesné úkony potrebné na riadne objasnenie celej udalosti. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali.

Matka dvoch malých detí bola bývalá vrcholová športovkyňa. Ako hádzanárka pôsobila vo viacerých popredných maďarských kluboch ako Szent István SE, DVSC, Hajdúnánás, Dorog, Szombathelyi Haladás, Csurgó. Hrávala aj za Komárno. Jej náhla smrť zasiahla aj jej bývalých zamestnávateľov. „Vo veku 32 rokov zomrela Cynthia Simsik, bývalá hráčka nášho klubu, ktorá odohrala 38 zápasov za jeden a pol sezóny v tíme DVSC,“ uviedol klub na sociálnej sieti.