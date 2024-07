TÁTO ikonická fotografia môže pomôcť Trumpovi vyhrať voľby, uviedol Hrabko

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Snímka, na ktorej zakrvavený Trump hrozí päsťou s vlajúcou americkou zástavou na pozadí, má podľa Hrabka veľkú politickú hodnotu. "Fotografia obletela celý svet a nepotrebuje žiadny komentár. Nepotrebujete žiadne slová, len ju stále opakovať. Je to hodnota sama osebe," konštatoval Hrabko.

V tejto chvíli je podľa neho favoritom volieb Donald Trump a je na Demokratickej strane, ako sa pokúsi s týmto faktom vyrovnať. Slovenská republika si 17. júla pripomenula 32. výročie prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR, prezident Peter Pellegrini pri tejto príležitosti pripomenul veľkú polarizáciu spoločnosti v čase krátko pred koncom Československa. Následný vznik samostatného štátu a spoločný nástup na novú historickú misiu však podľa Pellegriniho umožnil toto rozdelenie do veľkej miery prekonať.

Hrabko reaguje

Hrabko reaguje, že kľúčovým faktorom pri prekonávaní traumy z konca spoločného štátu bol čas. "Aj dnes sa ešte niekedy k tejto téme niekto vracia. Ale s nástupom nových generácií títo ľudia vymrú," konštatoval. Dodal, že paradoxom histórie je, že politická garnitúra okolo Vladimíra Mečiara, ktorá rozpad spoločného štátu iniciovala, nedokázala Slovensko začleniť do európskych a atlantických štruktúr. "Dokázali to až tí, ktorí v čase rozdelenia až tak veľmi samostatné Slovensko nechceli. Napriek tomu ho dokázali práve oni zaradiť do medzinárodných štruktúr, a tak zabezpečiť jeho prežitie," konštatoval Hrabko.

Európska komisia podľa neho dlhodobo komunikovala s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) svoje výhrady k novele trestných kódexov a Slovenská republika na tieto výhrady reagovala špeciálnou novelou, ktorú ešte v druhom čítaní doťahovala prostredníctvom koaličného pozmeňujúceho návrhu. "Myslím si, že Európska komisia je v tejto chvíli spokojná, lebo keby nebola, dala by to vopred najavo," reagoval Hrabko na schválenie "európskej" novely trestných kódexov v Národnej rade SR.

V kontexte najbližších týždňov preto ďalšie pripomienky zo strany EÚ neočakáva. "Samozrejme, toto je teória a uvidíme, aká bude prax, keď prídu prvé rozhodnutia súdov," zhrnul Hrabko. Opozičné KDH predstavilo vlastné priority na zmenu Ústavy SR. Jednomyseľne sa na nich v utorok (16. 7.) uznieslo predsedníctvo hnutia. "KDH nie je tým politickým subjektom, ktorý bude určovať, či sa bude meniť ústava alebo nie," upozornil Hrabko. Bude na vládnej koalícii a najmä premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), s akým návrhom príde a začne o ňom rokovať.

Podľa Hrabka je však pre opozičné KDH spolupráca s vládnou koalíciou v tomto čase riskantná a musí zvážiť, či mu prípadné zmeny ústavných formulácií stoja za riziko straty časti voličov. "Sledujem Roberta Fica už od jeho vstupu do politiky a nepoznám žiadny jeho politický návrh, ktorý by nebol v jeho prospech," upozornil Hrabko.