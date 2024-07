Zvrat v prípade napadnutého poslanca SNS! Všetko je nakoniec inak: Prehovoril sám Ľupták, TOTO sa stalo

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

TURČIANSKE TEPLICE – Ráno obletela Slovensko informácia o fyzickom napadnutí ďalšieho slovenského politika. Tentokrát ním bol poslanec za SNS Pavol Ľupták. Incident sa odohral vo štvrtok večer v Turčianskych Tepliciach a potvrdila ho aj polícia. Teraz však prehovoril samotný napadnutý poslanec, ktorý do prípadu vniesol viac svetla.

Napadnutie nebolo podľa jeho slov politicky motivované. Ľupták pre Denník N povedal, že išlo o spor pre prenájom ubytovania. To poslanec spolu s manželkou poskytuje práve v Turčianskych Tepliciach. „Nemyslím si, že by to bol politicky motivovaný útok, aj keď som útočníkovi povedal, že som verejný činiteľ,“ povedal poslanec. K útoku vraj došlo po tom, ako zrušil prenajaté ubytovanie pre štyri matky s deťmi „pre neprístojné správanie sa“ počas pobytu.

archívne video

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Podľa majetkového priznania Ľupták v Turčianskych Tepliciach vlastní rodinný dom s dvojgarážou a záhradou. V inzeráte týkajúcom sa prenájmu sa píše, že ide o dvojdom, kde majitelia bývajú v jednej časti a hostia majú k dispozícii samostatný rekreačný dom s kapacitou 16 lôžok a dve prístelky. Súčasťou ubytovania je aj vírivka či bazén.

Ľupták tvrdí, že spomínané ženy opakovane upozornil na rušenie nočného pokoja a nevhodné správanie. Keď neposlúchli, prenájom im nakoniec zrušil. Ženy boli podľa Ľuptáka pod vplyvom alkoholu. „Ony zavolali nejakým motorkárom, došiel jeden a vybavil to takto,“ povedal. Muž ho mal udrieť do hlavy päsťou, následne poslanec padol na zem a zranil si nohu. Útočník ho mal tiež kopať do hrudníka, naháňať poslancovu manželku po dvore a ničiť majetok. Ľuptákova manželka má mať z útoku aj fotografie. „Zranenia, ktoré mi spôsobil, nie sú veľmi vážne, mám niekoľko modrín a odštiepený kus z holennej kosti. Bude trvať približne 6 týždňov, kým sa zranenia zahoja,“ povedal pre denník.

Priatelia, pred chviľou fyzicky napadli ing. Pavla Ľuptáka a z toho dôvodu je táto akcia zrušená. Bližšie informácie vám poskytnem neskôr. Ďakujem za pochopenie Posted by Generál Ing. Ivan Ševčík - poslanec NR SR za SNS on Thursday, July 18, 2024

Ľupták mal mať dnes stretnutie s občanmi v Humennom, akciu však po útoku zrušili. „V súvislosti s uvedeným skutkom začal vyšetrovateľ trestné stíhanie za prečin porušovania domovej slobody a za prečin ublíženia na zdraví. Podozrivú osobu polícia krátko po skutku zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia,“ uviedla krajská polícia v Žiline.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka uviedol, že orgány činné v trestnom konaní vykonávajú všetky procesné úkony pre náležité objasnenie napadnutia poslanca za SNS. "Generálna prokuratúra SR v danej trestnej veci vykonáva dohľad nad činnosťou dozor vykonávajúcej prokurátorky," dodal Žilinka.