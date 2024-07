Železničná spoločnosť v nedeľu pre koncert AC/DC posilní vlaky do Bratislavy

Ilustračné foto (Zdroj: Železničná spoločnost Slovensko - Národný dopravca)

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní v nedeľu (21. 7.) vlakovú dopravu v súvislosti s koncertom kapely AC/DC v bratislavských Vajnoroch. Posilnených bude desať vlakov smerujúcich do Bratislavy a 14 vlakov mimoriadne zastaví v staniciach Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory. V piatok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.

"Národný dopravca v nedeľu posilní 10 vlakov smerujúcich prevažne do Bratislavy a zabezpečí mimoriadne zastavenia 14 vlakov v staniciach Bratislava-Rača a Bratislava-Vajnory," uviedol Drevický. Posilnené budú v nedeľu vybrané rýchliky a expresné vlaky. Mimoriadne budú v bratislavských Vajnoroch zastavovať aj medzištátne EuroCity vlaky.

"Cestovné lístky (na EC vlaky vrátane EC príplatku) sa vydávajú do stanice, kde cestujúci mimoriadne vystupuje, t. j. Bratislava-Rača/Bratislava-Vajnory. Cestovné lístky na 100 % zľavu z cestovného a miestenky sa vydávajú do stanice Bratislava-Vinohrady, s výnimkou EC vlakov, ktoré sa vydávajú do stanice Bratislava hl. st.," informoval Drevický. Doplnil, že okrem vlakov môžu návštevníci využiť na prepravu zo železničnej stanice v Bratislave na miesto koncertu aj posilnenú mestskú hromadnú dopravy. K dispozícii bude tiež železničná kyvadlová doprava z bratislavskej hlavnej stanice na vajnorskú stanicu.