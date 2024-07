Známe lieky vieme kúpiť v obľúbenej destinácii lacnejšie: Je to nebezpečné, upozorujú odborníci! Na čo si dať pozor?

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Turecko je v súčasnosti mimoriadne obľúbená dovolenková destinácia. Mnohí sem chodia radšej, ako do tradičných destinácií ako je Taliansko či Chorvátsko. Mnohí však spoja príjemné s užitočným a v Turecku nakupujú známe lieky a liečivá za oveľa nižšie ceny, ako u nás. Patria medzi ne ako obľúbené antihistaminiká, tak aj liečivá proti oparom či lieky na krv. Napríklad, Zovirax krém na liečenie oparu stojí na Slovensku zhruba 11 eur, v Turecku sa dá kúpiť za 3 eurá. Informuje o tom portál pravda.sk.

Rovnako je na tom aj liek Detralex na kŕčové žily, pričom na Slovensku tento liek stojí 14 eur, v Turecku vyjde 10 eur, no pominulé roky sa dal zohnať aj o polovicu lacnejší. Kúpiť sa tu dá aj liek proti tz.v faraónovej kliatbe, teda akútnym hnačkám. V Egypte ho predávajú pod názvom Antinal, v Turecku pod názvom Diafuryl Fort, pričom 16 kapsulové balenie stojí tri eurá. Kedysi sa podobný liek predával aj na Slovensku pod názvom Endiex, no už nie je dostupný. Nie je správne ho užívať preventívne, ale len pri nástupe problémov. V Turecku je možné kúpiť aj gél určený na štípance a svrbiace pupienky. Na Slovensku na tieto problém využívame Fenistil gél, ktorý stojí do 10 eur, v Turecku ho predávajú pod názvom Stilex jel a stojí tri eurá.

Tým, že Turecko nie je členským štátom Európskej únie, sa tu dajú kúpiť aj lieky a liečivá, ktoré sú u nás zakázané, ako napríklad Expigment, krém proti pigmentovým škvrnám. Kedysi sa predával aj na Slovensku, no EÚ sa rozhodla dať liek na čiernu listinu kvôli najnovším výskumom, ktoré poukazujú na toxicitu a karcinogenitu hydrochinónu, ktorý krém obsahuje. Preto je jeho použitie v niektorých štátoch zakázané, vrátane členských štátov EÚ. V USA táto látka zakázaná nie je a v Turecku tiež nie.

Čo na to ŠÚKL?

Zaujímalo nás, čo na nákup liekov a liečiv v Turecku hovorí Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ako upozornili z tlačového odboru inštitúcie, Turecko nie je členom EÚ, a preto sa na lieky registrované a predávané v Turecku nevzťahujú európske smernice a nastavené štandardy. "Európska únia má v záujme ochrany pacientov nastavenú prísnu reguláciu liekov. Ako slovenská lieková agentúra sa nedokážeme zaručiť za bezpečnosť, účinnosť a kvalitu liekov zakúpených v Turecku. Neodporúčame pacientom zaobstarávať si počas dovoleniek mimo EÚ lieky, ktoré sú v SR viazané na lekársky predpis. Tieto lieky (ako je aj vyššie uvedené) nemusia zodpovedať štandardom kvality, bezpečnosti a účinnosti nastavených Európskou liekovou agentúrou," upozornil ŠÚKL s tým, že okrem iného môžu mať aj negatívny vplyv na zdravie pacienta, keďže liečba by mala byť indikovaná a vykonávaná pod dozorom ošetrujúceho lekára.

Rovnako upozornili na to, že v krajinách mimo EÚ môžu byť na trhu ponúkané a predávané lieky, ktorých predaj nie je v EÚ povolený (napr. z dôvodu závažných nežiadúcich účinkov alebo toxicity). Dovolenkárom a pacientom preto pri nákupe liekov v dovolenkových destináciách dôrazne odporúčajú nakupovať lieky iba v oficiálnych lekárňach. "Mimo EÚ je častokrát možné pozorovať, že sa lieky predávajú napr. na rôznych trhoviskách. V takomto prípade pacientom hrozí, že sa dostanú k falšovaným liekom, ktoré môžu ohroziť ich zdravie. Falšované lieky môžu obsahovať napríklad jedy na potkany, cement, ťažké kovy ako arzén, hliník a ortuť, protimrazové zmesi, farby na steny, parketový vosk, farbivá do tlačiarní a podobne. Falšované lieky sú spojené s mnohými rizikami – častokrát neobsahujú žiadnu účinnú látku, prípadne jej obsahujú nedostatok alebo nadbytok," upozornili odborníci.

Ako dodali, ak si dovolenkár kúpi v lieky mimo EÚ, je potrebné, aby si zachoval pokladničný blok a nakúpil len také množstvo lieku, ktoré zodpovedá osobnej spotrebe. "V prípade, ak lekár usúdi, že pacient potrebuje liek registrovaný mimo EÚ, k takémuto lieku sa dá dostať cez tzv. mimoriadny dovoz schvaľovaný Ministerstvom zdravotníctva SR," uzavreli.