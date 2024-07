Fúú, tak toto bolo tesné! PS a Smer sa pobili o prvé miesto: PRIESKUM odhalil víťaza, TAKTO dopadli ostatní

Predseda PS Michal Šimečka, predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali od 04.07. – 08.07. 2024, na prvom mieste by sa umiestnili zhodne dva subjekty, ktoré majú dlhodobo najväčšiu podporu voličov: Progresívne Slovensko s 22,6 % a Smer-SD s 22,5 %.

Ukázal to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia. Upozornili, že s ohľadom na štatistickú odchýlku a tesný výsledok nie je možné určiť, ktorá strana by bola prvá a ktorá by bola na druhom mieste. „S odstupom sa za nimi umiestnil Hlas-SD s podporou 13,1% a medzimesačným poklesom o 2,7 p.b., čo je na hranici štatistickej odchýlky a môže to byť reakcia voličov na výsledky strany v eurovoľbách, prípadne na zmenu na poste lídra,“ uviedli. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Republika s 7 %, KDH 6% a SaS 5,1 %.

(Zdroj: NMS Market Research Slovakia)

Pod hranicou zvoliteľnosti skončili Demokrati, ktorí by získali podporu na úrovni 4,6 % nasleduje hnutie SLOVENSKO a Za ľudí, ktorému by dalo svoj hlas 4,2 % voličov, SNS so 4,1 % a Sme rodina s 3,7 %.

Bez šance na vstup do parlamentu by sa v júlovom volebnom modeli umiestnila podľa agentúry Maďarská aliancia s 3,4 %, ĽSNS s 1,5 % a Kresťanská únia s 1,2 %. Ostatné subjekty by získali menej ako 1%. Účasť by bola na úrovni 58,4 %.