SNS prišla s radikálnou novinkou! STK zrejme čakajú veľké zmeny: TAKTO chce upraviť súčasné pravidlá

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA - Lehoty pre technickú a emisnú kontrolu vozidiel by sa už čoskoro mohli predĺžiť. So zmenami v zákone plánuje po lete prísť koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorej sa súčasne lehoty zdajú krátke.

Nové auta majú v súčasnosti povinnosť absolvovať STK po štyroch rokoch. SNS chce túto lehotu zdvihnúť na päť rokov, informoval na tlačovej besede predseda národniarov Andrej Danko. Ten tiež avizoval veľké zmeny a uviedol, že na najbližšej koaličnej rade predloží niekoľko návrhov zákonov. „Niektoré vás prekvapia,“ povedal.

Jazdené vozidlá by po novom mohli technickú kontrolu absolvovať každé tri roky namiesto súčasných dvoch. "Nie sme národ, ktorý si môže každé tri roky kúpiť nové auto," tvrdí poslanec SNS Rudolf Huliak. "Nie sú to ani percentá, sú to promile, čo sa týka miery zavinenia nehody z dôvodu technického stavu vozidla," povedal. Súčasne nastavenie technických kontrol preto označil za šikanu majiteľov starších vozidiel.

Najčastejšie chyby pri STK

Testek, ktorý je kontrolným orgánom a inšpekčnou službou pre stanice technickej kontroly na Slovensku, zverejnil štatistiky z technických kontrol vozidiel za minulý rok. Zo štatistík vyplýva jednoznačné: vozidlá majú najväčšie problémy s tým istým – s brzdami. No za minulý rok medzi veľmi časté chyby vyskočili aj dve novinky.

Z vyše 1,3 milióna technických kontrol bolo 86,7 % úspešných. Takmer 12% vozidiel bolo pre vážne a nebezpečné chyby vyhodnotených ako dočasne spôsobilých a 1,3% vozidiel vyhodnotili technici ako nespôsobilých na ďalšiu premávku na cestách. Vyše polovica všetkých zistených závažných chýb sa týkala bŕzd.

Po problémoch s brzdami (50,3%) a so svetlami (24%) nasledujú chyby podvozku a príslušenstva (7,6%), chyby ostatného vybavenia (5,8%), chyby náprav, zavesenia kolies a pneumatík (5,2%), či chyby výhľadu z vozidla (2,64%).