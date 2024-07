Richard Sulík, ako ste ho ešte nevideli! Ukázal sa bez trička: To je hruď

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar,FB)

V piatok popoludní sa Richard Sulík vydal na výstup na Veľkú Svišťovku, ktorý úspešne zdolal za 2:54 od Grandhotela Praha. Na vrchole si vyzliekol svoje tričko a ukázal sa v plnej paráde.

Dnes posledný výstup, na Veľkú Svišťovku (za 2:54 od Grandhotela Praha). Štíty sa minuli: Bol som na Kriváni, Jahňacom,... Posted by Richard Sulík on Friday, July 12, 2024

Ľudia mu za tento výkon začali okamžite gratulovať. "Blahoželám k takému výkonu, kondičku teda máte úžasnú, každý deň takú túru," napísala na sociálnej sieti Mária. "Klobúk dole...," skonštatoval Pavol.

Nie je to pritom Sulíkov jediný vrch. "Bol som na Kriváni, Jahňacom, Kôprovskom štíte, Prednom Solisku, Slavkovskom štíte, Východnej Vysokej, Rysoch a na Veľkej Svišťovke. To sú, okrem Svinice (tam sa musí ísť z Poľska), všetky voľne dostupné dvojtisícovky. Ak viete o nejakej ďalšej (vo Vysokých Tatrách, nie napr. v Západných), napíšte mi prosím do komentárov," napísal na sociálnej sieti.

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Ako zároveň dodal, "mimochodom, Veľká Svišťovka bol prvý štít, ktorý som v mojom živote dosiahol. Mal som vtedy asi 5 rokov a s rodičmi sme sa vybrali na túru. Samozrejme, všetko trvalo omnoho dlhšie, ako ukazovali tabuľky. A tak sme dole do Lomnice išli zo Skalnatého plesa s nákladnou lanovkou asi o 8 večer, po tom, čo otec uprosil prevádzkara."