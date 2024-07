Mrazivá spoveď! Vietor ma hodil o zem: Ležali sme a plakali v najhorších podmienkach v živote

Na festivale Pohoda počas búrky spadol veľký stan. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Slovensko včera zasiahla jedna z najintenzívnejších búrok. Mohutné blesky, silný dážď a vietor spôsobili, že sa jeden zo stanov na hudobnom festivale Pohoda zrútil a zranil 15 ľudí. Z toho dve ženy utrpeli vážne poranenia. Do bezpečia sa pokúšali dostať aj ďalší účastníci podujatia. Niektorí sa vrátili do svojich stanov v Stanovom mestečku pri Trenčíne.

Silný vietor zdvihol stan na festivale (Zdroj: Tip čitateľa)

Ani toto miesto sa však nevyhlo mohutnej búrke. Okamihy hrôzy, ktoré v jednom zo stanov zažil, nám opísal Peter. Ten sa do neho vybral spoločne aj so svojou partnerkou. Ešte pred búrkou sa im podarilo v ňom úspešne skryť a mysleli si, že tam prečkajú celú búrku. To, čo sa však stalo, nečakal ani v najhoršom sne.

Okamihy hrôza

"Myslel som, že to s priateľkou vo veľkom stane pre 4 ľudí v stanovom mestečku nedáme . Mali sme veľký stan pri vstupe od Trenčína. Nikto okolo nás nebol. Vietor preto nabral neskutočnú rýchlosť a vyhodilo nás zo stanu," začal svoje rozprávanie Peter.

Stan sa snažil držať celou svojou váhou. Ani to im však nepomohlo. "Predná stena bola príliš plochá a vysoká. Hodilo ma o zem a už mi len polka tela trčala zo stanu. Ležali sme 15 minút na zemi a plakali v najhorších podmienkach v mojom živote. 20 bleskov za minútu priamo nad hlavou a vietor ako v tornáde pri nárazoch odhadujem cez 120 km/h. Vo veľkom stane s veľkými plochami to nebola sranda," dodal zo strachom Peter.

Zábery zo stanového mestečka pri Trenčíne (Zdroj: Tip čitateľa)

Napriek tomu však dúfa, že festival bude aj naďalej pokračovať. "Toto nebola chyba organizátora. Toto bol megá prúser zo strany počasia a takéto búrky sa podľa mňa dajú prirovnať k sile vetra v slabšom tornáde. Proste nás ten vietor absolútne zbil a dážď zmlátil ako žito," ukončili svoje rozprávanie Peter.