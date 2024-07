Polícia obvinila 33-ročného muža, ktorý sa žene vyhrážal smrťou a škrtil ju

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Napriek zákazu vstupu do priestorov poškodenej a zákazu zdržiavania sa v jej blízkosti, obvinený klopal žene na okno. Následne sa začal nožíkom rezať na ruke a vyhrážať sa jej. Do bytu poškodenej potom hádzal kamene a drevo, vulgárne jej nadával a vyhrážal sa smrťou.

"Keď sa dostal do blízkosti poškodenej, mal jej vykrúcať prsty na rukách a hodiť do tváre mobilný telefón. Ženu mal taktiež udrieť päsťou do rebier, kopať do nôh aj chrbta. Dokonca ju mal aj škrtiť," uviedla Kuzmová.

😡🗣 ŽENE ROBIL PEKLO ZO ŽIVOTA 😡🗣 👮‍♂️ Myjavskí policajti zadržali páchateľa, ktorý sa mal opakovane vyhrážať žene,... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Thursday, July 11, 2024

Polícia mužovi obmedzila osobnú slobodu a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Navrhla jeho väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.