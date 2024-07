Obrovská šou na letisku v Kuchyni: V plnej kráse sa predviedli stíhačky F-16! VIDEO z akcie a veľké novinky

(Zdroj: Facebook/Ján Zemiar)

VIDEO Tlačová konferencia odovzdania záchytného systému pre F-16 na letisku Kuchyňa

Tlačová konferencia odovzdania záchytného systému pre F-16 na letisku Kuchyňa

"Letisko v Kuchyni je maximálne pripravené na to, aby sme prijali stíhačky F-16 v plnej miere. Takisto sú pripravené hangáre," vyhlásil štátny tajomník. Na hangároch sa podľa neho dokončujú posledné práce.Pripomenul, že prvé dve stíhačky pristanú v Kuchyni koncom júla, tretia priletí do konca tohto roka. V Kuchyni budú umiestnené do ukončenia rekonštrukcie letiska Sliač. Celkovo má SR objednaných 14 lietadiel.

Odovzdanie a test záchytného systému pre F-16 na letisku Kuchyňa

Americký veľvyslanec ocenil úsilie slovenských aj amerických vzdušných síl pri príprave certifikácie. Projekt bol podľa neho dokončený za deväť mesiacov, hoci zvyčajne trvá realizácia rok. "Oslavujeme ďalší míľnik v našej bezpečnostnej spolupráci," zhodnotil.

Veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR Róbert Tóth vysvetlil, že systém sa používa pri núdzových situáciách, v ktorých dokáže zabrzdiť lietadlo. "BAK-12 je núdzový záchytný lanový systém," načrtol s tým, že nastupuje, keď nemožno použiť brzdy ani núdzový padák.

