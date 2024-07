Jazda žien sa zmenila na peklo: Vodička zrazu prešla do protismeru, skončila v kanáli! Následky sú tragické

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Vodička s vozidlom krátko pred 13.45 h v Čeľovciach v smere na Nižný Žipov na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismeru na ľavú stranu cesty, kde vošla do odvodňovacieho kanála a prednou časťou auta narazila do betónového múrika. Maloletá spolujazdkyňa podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem až desať dní. Zranenia vodičky si predbežne vyžiadajú desaťdňovú práceneschopnosť.

😢 V ČEĽOVCIACH VČERA VYHASOL ĽUDSKÝ ŽIVOT 🚗 Pred jedným z rodinných domov v obci Čeľovce, na rovnom úseku cesty, z... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Wednesday, July 10, 2024

"Vo vozidle sa na zadných sedadlách viezla aj 75-ročná spolujazdkyňa, ktorú si po dopravnej nehode do svojej starostlivosti prevzala posádka RZP a transportovala ju do jednej z košických nemocníc. Žiaľ, po prevoze do nemocnice spolujazdkyňa svoj boj o život prehrala," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dychová skúška prítomnosť alkoholu v dychu šoférky nepotvrdila. Policajná vyšetrovateľka vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. "Z akého dôvodu prešla vodička s autom do protismeru a čo presne bolo príčinou vzniku dopravnej nehody, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania trebišovských dopravných policajtov," dodala hovorkyňa.