AKTUÁLNE Dočkali sa návratu DOMOV: Vládny špeciál priviezol ťažko zranenú Gelničanku Alexandru (25) a ďalšieho Slováka!

Gelničanka Alexandra utrpela v Nikarague ťažké zranenia pri nehode na mopede, upadla do kómy (Zdroj: Donio.sk)

Mladá Gelničanka Alexandra (25) sa vážne zranila počas dopravnej nehody v stredoamerickej Nikarague a upadla do kómy. V americkej Filadelfii absolvovala niekoľko operácií a dnes v skorých ranných hodinách sa dočkala návratu domov na Slovensku.

Operačné stredisko ZZS SR na základe dožiadania vyslalo krátko pred 6:00 hod. na bratislavské letisko M.R. Štefánika dve... Posted by Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR on Saturday, August 3, 2024

„Operačné stredisko ZZS SR na základe dožiadania vyslalo krátko pred 6:00 hod. na bratislavské letisko M.R. Štefánika dve ambulancie RZP k dvom pacientom, ktorých nadránom doviezol repatriačný let z USA,“ uviedli na sociálnej sieti. 25-ročná Gelničanka Alexandra bola transportovaná na ARO do UNB v Ružinove. O jej ďalšom prevoze do nemocnice v Košiciach by sa malo rozhodnúť v priebehu dňa. O druhom Slovákovi nie sú známe žiadne bližšie informácie, ale druhá ambulancia muža odviezla na bratislavské Kramáre.

Alexandra (25) havarovala na výlete v Nikarague a vplyvom ťažkých zranení upadla do kómy. Nehoda sa mala stať ešte minulý rok v decembri, keď bola navštíviť svojich kamarátov. Ako informuje Donio.sk Alexandru potom previezli do miestnej nemocnice, kde bola v bezvedomí až do 22.decembra. V americkej Filadelfii absolvovala operácie cievy v krku, panvy ako aj ruky. Po operáciách sa Alexandra prebudila z kómy a začiatkom februára absolvovala množstvo terapií. Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach vyjadrila ochotu prijať a poskytnúť Alexandre potrebnú zdravotnú starostlivosť, no rodičia museli čakať na vyjadrenie lekárov k repatriácii. Tá sa dnes stala skutočnosťou.