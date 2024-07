Legendárne HLÁŠKY našich politikov: Zvládnete tento KVÍZ na 100 percent? Ukážte sa!

(Zdroj: TASR - Martin Baumann, SITA/Milo Fabian, Topky/Vlado Anjel, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - "Chským?" "Nefeť pleseň." "To nebola zlodejina, to bol galaktický lup." Nielen tieto hlášky slovenských politikov sa nám zaryli do myslí. Slovenská politická scéna je studnica hlášok, breptov a momentov, ktoré sa vyskytujú pri každej vláde či každom zložení parlamentu - nedá sa tomu jednoducho vyhnúť. Viete, ktorému politikovi patria nesmrteľné hlášky? Otestujte sa v našom kvíze.