EXKLUZÍVNE Prvé svedectvá o tragickej nehode autobusu! Čo sa dialo pár minút pred nárazom?

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

K brutálnej zrážke vlaku s autobusom došlo vo štvrtok 27.6. 2024 krátko po 17:0O hodine na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch. Z doposiaľ presne nezistených príčin autobus vošiel na koľajisko, kde do neho vpálil vlak. V dôsledku nárazu sa autobus pretrhol na dve polovice. Jedna z nich sa po náraze vznietila a zostala zakliesnená vo vlaku.

Galéria: Tragická nehoda vlaku s autobusom v Nových Zámkoch



Zobraziť galériu (6)

Hrôzostrašné okamihy opísala jedna zo svedkýň. "Hrozné niečo. Rampy sa zdvihli, svietili biele svetlá. Autobus sa pohol a bum. Bola som 30. od havárie. Strašné," poznamenala Renáta, ktorá sa nachádzala len kúsok od železničného priecestia. Pre topky.sk exkluzívne prehovorila aj Katarína, ktorá sa nachádzala vo vlaku. "Vlak opustil stanicu Nové Zámky a za mestom sa zrazil pri železničnom priecestí s autobusom. My vo vlaku sme cítili náraz a to som hneď vedela, že sme do niečo vrazili," opísala okamihy nárazu.

Nehoda za Novými Zámkami, smer Štúrovo: Horí vlak (Zdroj: Facebook/Katarína Molnárová Perlacosmetic)

Cestujúci začali okamžite vystupovať a opúšťať koľajisko. "Ľudia začali vychádzať z kupéčok, pozerali z okien, a to sme potom už videli valiaci dym. Za pár minút sa dvere otvorili a vedeli sme vlak bezpečne opustiť. Ľudia nepanikárili, každý sa snažil čo najrýchlejšie odísť z vlaku," skonštatovala. Ona sama sa snažila pomôcť ostatným. "Ja som volala manželovi, aby po mňa prišiel, bývam 50 km od Nových Zámkov v Štúrove. Oslovila som jeden indický pár, žena bola tehotná, aby išli so mnou, že ich zvezieme do Ostrihomu (HU) a odtiaľ vedia cestovať do Budapešti, kde mali namierené," dodala.