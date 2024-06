Lex atentát svojím obsahom nedokáže zvýšiť bezpečnostnú situáciu, tvrdí Janckulík

Igor Janckulík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Lex atentát svojím obsahom neodkáže zvýšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Igor Janckulík. V pléne predniesol aj pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu a navrhol vypustiť niektoré ustanovenia. Namieta najmä časti týkajúce sa obmedzenia práva na zhromažďovanie, zavedenie renty pre viacnásobných premiérov a predsedov parlamentu či pokuty pre obce v súvislosti s protestami.

"Predložený vládny návrh, ktorý má zaviesť opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR, považujeme za návrh, ktorý svojím obsahom nedokáže zvýšiť a zlepšiť bezpečnostnú situáciu na Slovensku," vyhlásil Janckulík. V súvislosti s atentátom na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odmietol násilie ako prostriedok riešenia konfliktov. Súhlasí s potrebou prijatia adekvátnych opatrení na ochranu ústavných činiteľov, pretože politici by podľa neho mali mať možnosť vykonávať svoju prácu bez toho zastrašovania a útokov. Podčiarkol však, že atentát treba riadne vyšetriť, aby bolo možné vyvodiť závery a reflektovať na ne.

Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému lex atentát (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ozrejmil, že KDH má výhrady najmä k zásahom do práva na zhromažďovanie. Podčiarkol, že ide o základné ľudské právo, výdobytok demokracie a vládny návrh doň neprimerane zasahuje. Vidí tu snahu o zavedenie neurčitých a ľahko zneužiteľných atribútov, ktoré by umožnili neprimerané obmedzovanie tohto práva. Chýba mu kontext potreby navrhovanej úpravy a spoločenskej požiadavky. Čo sa týka doživotnej renty aj pre zvyšných dvoch najvyšších ústavných činiteľov, apeluje na riadnu diskusiu. Podotkol, že nastavenie pravidiel v tejto oblasti by malo byť výsledkom celospoločenskej dohody. Preto ustanovenie navrhol stiahnuť.