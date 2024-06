Spor v koalícii sa zamotáva: Gašpar otvorene hovorí o otváraní koaličnej zmluvy! Boj o šéfa parlamentu graduje

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Súboj o post šéfa parlamentu v koalícii pokračuje. Hlas-SD sa funkcie nechce vzdať ani po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca, strana by vo vedení NR SR rada videla Richarda Rašiho. Zalúsk na lukratívnu funkciu si však robí aj šéf SNS Andrej Danko, ktorý sa zatiaľ môže opierať o verbálnu podporu Smeru-SSD. Najnovšie olej do ohňa prilial Tibor Gašpar, ktorý prehovoril o otváraní koaličnej zmluvy.

Práve platnou koaličnou zmluvou celý čas argumentuje strana Hlas-SD. Po voľbách na základe nej funkcia predsedu parlamentu pripadla Hlasu a zhostil sa jej vtedajší predseda strany Peter Pellegrini. Ten bol však v apríli zvolený za prezidenta a stolička tak zostala voľná. Hlas-SD trvá na tom, že post patrí im a už našli aj vhodného adepta – ministra investícií Richarda Rašiho. Hneď po prezidentských voľbách si však na kreslo šéfa parlamentu začal brúsiť zuby aj šéf SNS Andrej Danko. Ten je aktuálne jeden z podpredsedov parlamentu. Parlament už viedol v minulosti.

archívne video

Robert Kaliňák podporuje na post šéfa parlamentu Andreja Danka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Aktuálne Národnú radu SR vedia ďalší jej podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD). Pôvodne mala koalícia zapeklitý problém vyriešiť po inaugurácii Petra Pellegriniho. Už keď sa tento dátum priblížil, bolo jasné, že meno nového predsedu sa tak skoro nedozvieme. Koalícia začala otáľať, dohodnúť sa chce vraj v lete a výsledok tejto dohody oznámiť v septembri.

Problém je v tom, že Hlas-SD trvá na rešpektovaní koaličnej zmluvy a vzdať postu sa nemieni. Očividný záujem má však oň aj SNS na čele s Andrejom Dankom. Na svojej strane má pritom aj najsilnejšiu koaličnú stranu Smer-SSD. „Podporujem jeho iniciatívu. Je to aj o vybalansovaní koaličných strán. Keď Hlas -SD hovorí o koaličnej zmluve, tak má pravdu. No odvtedy sa niečo udialo. Žiadna zmluva nemôže byť natoľko rigidná, aby nereagovala na dynamické udalosti. A to napríklad na koaličné víťazstvo v rámci prezidentských volieb. Podpora Smeru a SNS niečo znamenala. Z tohto pohľadu vybalansovanie postavenie jednotlivých strán je možno potrebné prediskutovať nanovo. Osobne ho podporujem,“ povedal v nedávnom rozhovore pre Topky.sk Robert Kaliňák. Podporu Dankovi ešte pred atentátom na svoju osobu vyjadril aj premiér Robert Fico.

Tibor Gašpar (Smer-SS-D) teraz zamiešal karty ešte viac. V rozhovore na rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo stredu uviedol, že pre zmenu na poste predsedu parlamentu sa zrejme otvorí koaličná zmluva. Tá bola nastavená po voľbách na vtedajšiu situáciu. „Dnes je dôvod na to, aby sa otvorila,“ povedal jasne. „Chápem aj Hlas a chcem veriť, že majú dosť skúseností aj politických rokov na to, aby sa dohodli,“ povedal. Otázku chcú vyriešiť vo vnútri koalície. „To nie je o uspokojení nejakého jednotlivca. Ako koalícia musíme zabezpečiť to, aby sa naďalej stabilne presadzoval program vlády tak, ako bol schválený. Ak má tomu pomôcť aj istá úprava personálnych vzťahov, tak som za takúto úpravu," dokázal.