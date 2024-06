Česko je pre Slovensko dôležitý partner, vzťahy chceme rozvíjať, tvrdí Blanár

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Česká republika je pre Slovensko veľmi dôležitý partner, s ktorým chceme nadštandardné vzťahy rozvíjať ďalej. Naše partnerstvo je založené na histórii, vzájomných rodinných, priateľských, ale aj hospodárskych a obchodných vzťahoch. Poukázal na to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) na spoločnej tlačovej konferencii s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským v rámci jeho návštevy na Slovensku. Ten dodal, že SR je pre Česko krajina, ktorá mu bola, je a bude vždy historicky a kultúrne najbližšia.

"Chceme rozvíjať všetky oblasti, ktoré súvisia s naším previazaním, a to je rodina, štúdium, biznis, kultúra, ale rovnako aj krajania, pretože tam máme veľmi silnú skupinu, či už občanov Slovenskej republiky, ale aj študentov," podotkol Blanár. Priblížil, že s Lipavským riešili tzv. "desatoro", ktoré má zabezpečiť užšiu spoluprácu mladých v rámci krajín. Spoločne chcú pripraviť aj podklady na memorandum o porozumení, ktoré by zabezpečilo výmenu vzájomných skúseností medzi Českom a Slovenskom. Lipavský považuje Slovensko za krajinu, ktorá je, bola a bude Česku vždy historicky kultúrne a ľudsky najbližšia. "Naše vzájomné vzťahy sú nadštandardné, ale že o ne musíme tiež dbať, musíme pracovať na ich rozvoji, prichádzať s novými myšlienkami, s novými nápadmi a myslím si, že to dnešné rokovanie potvrdilo, že vôľa je na oboch stranách," povedal. Ocenil, vzájomné stretávanie oboch strán nie len na úrovni ministrov zahraničných vecí.

Ministri hovorili aj o význame Vyšehradskej štvorky (V4), Slavkovského formátu (S3) či iniciatíve Central 5 (C5). Diskutovali aj o téme nelegálnej migrácie. Obe krajiny chcú podľa Blanára hľadať iné, účinnejšie spôsoby fungovania v rámci Európskej únie a Schengenu ako je zavádzanie kontrol na hraniciach. Šéf slovenskej diplomacie zároveň podotkol, že spolupráca medzi ČR a SR je dôležitá aj na energetickej úrovni, v otázkach dopravy či bezpečnosti. Hovorili tiež o otázkach ekonomiky či o spolupráci v obrannom priemysle. Venovali sa aj výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a zhodli sa aj na potrebe ďalej podporovať Ukrajinu. Šéfovia oboch rezortov diplomacie si tiež v utorok uctili významných diplomatov Slovenska a Česka pri pamätníku M. R. Štefánika pri Ivanke pri Dunaji a pri pomníku T. G. Masaryka na Námestí T. G. Masaryka v Bratislave. Lipavský sa má stretnúť aj s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a podpredsedom Národnej rady (NR) SR Petrom Žigom (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu.