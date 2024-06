Ministerstvo životného prostredia má spustiť novú výzvu na energetickú obnovu domov, uviedol Taraba

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

RIMAVSKÁ SOBOTA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR má do konca júna spustiť novú výzvu na energetickú obnovu domov v sume približne 34 miliónov eur. Financie majú ísť najmä do okolia Jelšavy. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Rimavskej Sobote o tom informoval šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS).

Vo výzve na čiastkovú obnovu rodinných domov s názvom Obnov Dom Mini v rámci plánu obnovy už podľa Tarabu nebude potrebný energetický certifikát. Dôvodom je, že sa k nim ľudia nevedia dostať a žiadosti sú zbytočne zamietané. Vláda zároveň rozhodla, aby rezort do konca roka odstránil zákaz výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne na hornom úseku rieky Ipeľ. "Začneme rokovania o tom, kto by to vedel realizovať, aké konzorcium by tam vedelo vzniknúť, aké finančné predpoklady a náklady to obnáša," povedal minister.

Tento projekt bol podľa neho v minulosti vo veľmi pokročilom štádiu prípravy, ale bývalý minister životného prostredia Ján Budaj ho v koncepcii vodnej politiky zakázal. Taraba taktiež poukázal na to, že envirorezort má do konca septembra predložiť na rokovanie vlády návrh na zmenu geologického zákona. Jej cieľom má byť zjednodušenie procesov pre odstránenie envirozáťaží na rôznych územiach SR.