Obrovská KRITIKA ľudí po odstrele medvedice s mláďatami! Šíri sa ich FOTO... Hnus a brutalita, reagujú

PONIKY - V stredu zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR informovali, že v katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s ktorými pravidelne chodila aj do intravilánu obce. Po zverejnení správy sa ale spustila od ľudí lavína kritiky. Zabitie malých medvedích mláďat považujú za brutálne, neprofesionálne a nerozumejú takémuto konaniu.

K odstrelu medvedice na Ponikoch došlo ešte 5. júna, sedemročná samica vážila približne 87 kilogramov. "Spoločne s medvedicou boli eliminované aj všetky tri mláďatá. Problémová medvedica predstavovala ohrozenie zdravia obyvateľov obce a spôsobovala škody na majetku miestnych obyvateľov," uviedla ŠOP.

Podľa samosprávy spôsobovala medvedica s tromi mladými v obci dlhodobo problémy a pohybovala sa v blízkosti zastavaného územia. "Dokonca vchádzala aj do zastavaného územia obce. Obchádzala miestnu farmu, kde sa nepretržite zdržiavala," uviedla starostka obce Jana Ondrejková s tým, že v okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov.

Ľudia usmrtenie medvedice s mláďatami kritizujú

Na neadekvátny zásah ochranárov upozornila okrem iných komunita, ktorá sa venuje záchrane chránených zvierat. "Štyri obete. Ešte že máme hrdinov na Ministerstve životného prostredia a v Štátnej ochrane prírody. Kto by nás chránil pred týmito krvilačnými mláďatami?," pýtajú sa. Dodávajú, že donedávna boli štátni ochranári ochrancami prírody, teraz sú jej ničiteľmi. S názorom súhlasia viacerí ľudia. "Strašné, čo sa stáva z našej krajiny," uviedol jeden z komentujúcich. "Som zvyknutý na všeličo, ale obrátil sa mi žalúdok," napísal iný. "Prírodu treba chrániť. A aj medvede sú príroda, ak to nie je niekomu jasné," dodáva ďalší. Na sociálnej sieti sa zároveň šíri snímka medvedice s mláďatami, ktorých ochranári zastrelili. Zobrazuje ich, ako prebehujú cez cestu.

Niektorí sa snažia pozerať na situáciu aj z druhej strany. "K tomuto by sa mali vyjadrovať odborníci. Pokiaľ príde medvedica s mladými do obce, tak to nie je zrovna bezpečná situácia," uviedol jeden z nich. Na druhej strane však uznal, že usmrtenie mláďat je aj z jeho pohľadu nepochopiteľné.