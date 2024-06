SaS vyzýva premiéra a prezidenta na stiahnutie novely zákona o ochrane prírody

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičná strana SaS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby spravili politické rozhodnutie a z rokovania parlamentu stiahli novelu zákona o ochrane prírody, ktorá sa týka regulácie výrubu stromov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol poslanec Alojz Hlina (SaS).

O novele by sa podľa Hlinu nemalo hlasovať a nemala by sa ani opätovne schváliť po vete prezidentky Zuzany Čaputovej. "Je to zlý návrh zákona. S ministrom Tarabom sa už nedá rozprávať, preto je tá výzva adresovaná prezidentovi a premiérovi," povedal poslanec. Hlava štátu aj predseda parlamentu majú podľa Hlinu šancu "tento zlý zákon opraviť a situáciu napraviť".

Stiahnutie novely môže podľa neho vyhodnotiť koalícia na koaličnej rade. Hlina zároveň poukázal na to, že s návrhom nesúhlasí ani Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Pri tomto zákone sa toho nahromadilo toľko, že to spôsobuje enormné politicko-spoločenské škody aj na tom sociálnom dialógu, ktorým sa oni stále chválili," skonštatoval Hlina.

Poslanec za SaS Marián Viskupič tvrdí, že vláda by mala pri prijímaní zákonov počúvať ZMOS aj Úniu miest Slovenska, pretože to sú jej prirodzení partneri. "Ak žiadajú koalíciu o neprijatie zákon, tak je to veľký a jasný signál," poznamenal.

Novela má podľa envirorezortu zjednodušiť postupy pri výrube drevín. Súhlas má byť podľa návrhu potrebný v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce či voľne prístupných miestach pre verejnosť. Zmeny považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom. Úpravou chce odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Novelu zákona vrátila prezidentka Čaputová Národnej rade SR. Zákon predstavuje podľa nej zásah do ochrany prírody, a teda aj zásah do ústavou chráneného práva na priaznivé životné prostredie. Prináša zníženie ochrany pre dreviny, a preto hrozia negatívne následky. Navrhuje, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok. ZMOS žiada poslancov o neprijatie novely zákona o ochrane prírody. Môže mať podľa nich dlhodobé negatívne dosahy na životné prostredie a kvalitu života.