Louis Vuitton, Gucci či falošný Pokemon! Ozbrojený zásah colníkov: FOTO Zaistili tisíce FEJKOV!

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Veľkého Medera, počas kontroly dodržiavania predpisov o duševnom vlastníctve, odhalili v jednej z predajní v Šamoríne 2 597 falzifikátov. "Išlo o kryty na mobilné telefóny, plyšové hračky, obuv, zberateľské kartičky, albumy a smart hodinky, pri ktorých vzniklo podozrenie z falšovania ochranných známok Apple, Louis Vuitton, Gucci, Pokemon a Fifa," informuje Zlochová s tým, že vzhľadom na ich celkové vyhotovenie, materiál a predajnú cenu nadobudla hliadka podozrenie, že ide o napodobeniny. Dodala, že svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar.

V prípade predaja zaisteného množstva falzifikátov, ak by bol predávaný ako originálny tovar, by celková hodnota presiahla sumu 100-tisíc eur. "Osobám, ktoré sa nezákonným spôsobom chcú priživovať na známych značkách okrem zničenia tovaru, hrozí aj trestné stíhanie a pokuta od colného úradu až do výšky 67-tisíc eur," vysvetľuje a dodáva, že za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135-tisíc eur.

"Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením totiž nebezpečné pre zdravie," konštatuje na záver Zlochová.

