Ministerstvo vnútra má vytipovaných 11 budov na bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák )

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR má vytipovaných 11 nehnuteľností, ktoré môžu v budúcnosti slúžiť ako bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov. Počas leta by sa mali vybrať tri nehnuteľnosti spĺňajúce bezpečnostné podmienky. Po rokovaní vlády to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

"Myslím, že ten proces sa vykryštalizuje počas leta a budeme pracovať s najvhodnejšími nehnuteľnosťami, ktoré budú zabezpečovať bývanie. Následne tam bude proces z hľadiska prispôsobenia aj všetkých bezpečnostných opatrení," skonštatoval Šutaj Eštok.

VIDEO

Kaliňák k prvému kolu opatrení v rámci "lex atentát" (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Štát je na to pripravený

Finančné dosahy na obydlie a ochranu politikov podľa ministra vyčísli rezort vnútra pravdepodobne počas leta. Deklaruje, že štát je na to pripravený. Zároveň v súvislosti s ochranou predstaviteľov politického života uviedol, že Úrad na ochranu ústavných činiteľov je personálne poddimenzovaný. "Budeme musieť aj toto riešiť, ale urobím všetko pre to, aby sme zabezpečili ochranu aj opozičných lídrov," podotkol Šutaj Eštok.

Na margo návrhu poberania doživotného platu najvyššími ústavnými činiteľmi minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) uviedol, že to má svoj bezpečnostný aspekt. "Je všeobecný záujem o zachovanie týchto osôb v spoločenskom priestore a pôsobení. Na druhej strane, návrat do bežného povolania nie je možný," poznamenal Kaliňák. Doplnil, že žiadny z dlhoročne exponovaných politikov sa do bežného života nemá ako vrátiť.

Minister obrany v tejto súvislosti verí, že v budúcnosti by mohla vzniknúť rada starších. Pozostávala by podľa neho z bývalých top troch ústavných činiteľov, ktorí by mohli dostať určité kompetencie pri kontrole kvality demokracie či odpočúvania. Vláda v stredu schválila návrh zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR, tzv. lex atentát. Vyplýva z neho, že prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na "primerane vybavenú nehnuteľnosť". Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve úplné volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.