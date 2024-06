REAKCIE na eurovoľby: Podľa PS sa ukázalo, že dokážu poraziť Smer... Blaha má opačný názor! Sklamaní Sulík a Naď

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, Vlado Anjel, TASR – Martin Baumann, Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) (27,81 percenta), nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta), tretie je hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 34,38 percenta. Podľa Michala Šimečku sa ukázalo, že PS dokáže poraziť Smer. Neúspešní kandidáti zo strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, neskrývajú sklamanie.

Potvrdilo sa, že dokážeme poraziť Smer, reaguje PS

"Potvrdilo sa, že na Slovensku dokážeme poraziť Smer," zareagoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Dodal, že si veľmi si váži dôveru, ktorú voliči a voličky dali v eurovoľbách Progresívnemu Slovensku. "V Európe nás vďaka tomu bude zastupovať špičková zostava na čele s bývalým premiérom Ľudom Ódorom. Je to pre nás zároveň veľký záväzok a motivácia do ďalšieho zápasu o podobu demokracie na Slovensku," vyhlásil. Ódor sa poďakoval za dôveru s tým, že ide o povzbudenie a záväzok do ďalšej trvdej práce.

Šimečka avizuje, že strana chce cestovať a byť čo najviac s ľuďmi po celej krajine, rozprávať sa s nimi a získavať čo najširšiu podporu, aby dokázali zvíťaziť aj v komunálnych voľbách. Podľa neho výsledok Smeru a Republiky potvrdzuje, že spoločnosť je polarizovaná. "Je aj našou úlohou spraviť všetko preto, aby sme aspoň časť z týchto ľudí krok za krokom presvedčili, že existujú lepšie cesty k naplneniu ich potrieb, ako voľba strán, ktoré žiaľ často šíria nenávisť a klamstvá," uviedol.

Smer rešpektuje výsledky volieb, podľa Blahu porazili PS

"Gratulujeme víťazovi volieb Progresívnemu Slovensku a novozvoleným poslancom. Zo Slovenska sme do Bruselu vyslali jasný signál, keď väčšinu získali poslanci národných a konzervatívnych politických síl. Občania zadali jasnú objednávku na zmenu politiky EÚ, keď pri rekordnej účasti väčšinovo odmietli prístup EÚ k vojne na Ukrajine, posielaniu zbraní a progresívnej ideológii v podobe greendealu a popierania tradičných hodnôt," reaguje strana na výsledky volieb. SMER - SSD ďakuje svojim voličom, ktorí sa rozhodli podporiť ich zástupcov historicky najsilnejším výsledkom. Je to podľa nich potvrdením mandátu vlády SR na suverénnu zahraničnú politiku v prospech všetkých občanov.

"Smer získal v eurovoľbách takmer 25% hlasov. Je to síce druhé miesto, ale v v celkovom počte europoslancov za Slovensko sme liberálnu pravicu porazili. Progresívcov sme porazili. Spoločne, ale predsa," reaguje Ľuboš Blaha, ktorý sa dostal do europarlamentu. Osobne ho veľmi teší, že získal 187-tisíc hlasov. "Prekrúžkoval som sa na čelo kandidátky Smeru. Skončil som druhý na Slovensku," uviedol a poďakoval sa. "Osobitne potešilo, že do europarlamentu sa nedostali tí najväčší gauneri slovenskej politiky ako Matovič, Sulík či Naď. Gratulujeme," dodal.

Hlas verí, že zvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi SR

Hlas-SD verí, že novozvolení europoslanci budú v prvom rade reprezentantmi Slovenska a jeho národnoštátnych záujmov. Strana to uviedla v reakcii na oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu. Deklaruje, že ich rešpektuje. "Povinnosťou každého európskeho poslanca je konať v prospech svojej vlasti a ľudí, ktorí v nej žijú," povedal predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Strana sa poďakovala všetkým voličom za ich účasť v eurovoľbách a voličom ich strany. Šutaj Eštok je presvedčený, že europoslanec za ich stranu Branislav Ondruš bude dôstojným reprezentantom SR a jej národnoštátnych záujmov, ako aj zástancom autentickej ľavicovej a sociálnej politiky. V súvislosti s poslednými mesiacmi na slovenskej politickej scéne Hlas pripomína potrebu plného rešpektu k výsledkom volieb. Hlas-SD získal v eurovoľbách 7,18 percenta hlasov.

Ondruš sa poďakoval všetkým voličom za účasť v eurovoľbách a všetkým tým, ktorí mu odovzdali svoj preferenčný hlas. Avizuje, že v Európskom parlamente bude presadzovať priority, o ktorých sa ľuďmi na Slovensku rozprával. "Budem presadzovať práva zamestnancov, sociálnu ekonomiku a hospodárstvo a aby sme na Ukrajine čo najskôr nastolili mier," uviedol.

Pellegriniho teší vyššia volebná účasť v porovnaní s poslednými eurovoľbami

Zvolený prezident SR Peter Pellegrini praje novým slovenským europoslancom, aby dôstojne reprezentovali Slovenskú republiku. Uviedol to na sociálnej sieti. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa na voľbách do Európskeho parlamentu zúčastnili. Teší ho, že volebná účasť bola výrazne vyššia ako v posledných eurovoľbách. "Ak sa má vôľa ľudí na Slovensku prejavovať vo volebných miestnostiach a nie so zbraňami na námestiach, je nesmierne dôležité využiť svoje volebné a ústavné právo vždy, keď je na to príležitosť," vyhlásil.

K verdiktu voličov vyjadril plný rešpekt a zablahoželal všetkým zvoleným europoslancom. "Je to skutočná česť a obrovská zodpovednosť - a každý z nových europoslancov by si mal pri svojich vystúpeniach či hlasovaniach naplno uvedomiť, že nereprezentuje len svoju politickú stranu či európsku frakciu, ale celú Slovenskú republiku," podotkol Pellegrini.

KDH poďakovalo voličom, v EP chce hájiť záujmy Slovenska

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) poďakovalo za hlasy získané v eurovoľbách. V Európskom parlamente chce hájiť záujmy Slovenska. "Stopäťtisícšesťstodvakrát ďakujeme za vaše hlasy a podporu. My vás nezradíme a budeme aj naďalej hájiť záujmy Slovenska v Európskom parlamente," uviedlo na sociálnej sieti. Kresťanskí demokrati získali v eurovoľbách 7,14 percenta hlasov. Za europoslankyňu bola za ich hnutie zvolená Miriam Lexmann.

Výsledky sú pre nás príjemným prekvapením a záväzkom, reaguje Uhrík

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu sú pre hnutie Republika príjemným prekvapením, zároveň aj obrovským záväzkom a zodpovednosťou. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol líder Republiky Milan Uhrík. Sľubuje, že europoslanci z Republiky budú pracovať pre Slovensko. Mrzí ho, že vyhralo Progresívne Slovensko a že prepadli hlasy drobných vlasteneckých strán. Tie podľa neho odmietli ponuku na spájanie síl. Gratuluje zvoleným poslancom Smeru-SD a Hlasu-SD, dúfa, že na úrovni EP budú vzťahy medzi nimi korektné a že v zásadných veciach budú držať spolu, "držať za Slovensko".

Republiku čakajú rokovania o vytvorení frakcie. Uhrík hovorí, že už teraz majú niekoľko pozvánok, no čakajú na definitívne výsledky volieb v ostatných členských štátoch EÚ, aby vedeli posúdiť najlepšie a reálne možnosti. "Verím, že sa nám podarí v Európskom parlamente vytvoriť silný vlastenecký blok," dodal. Hnutie Republika sa dostalo do EP so ziskom 12,53 percenta hlasov. Okrem Uhríka bude europoslancom za hnutie aj Milan Mazurek.

Taraba chcel len mobilizovať národného voliča

Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý kandidoval vo voľbách do Európskeho parlamentu za SNS, sa poďakoval každému priaznivcovi za odovzdaný hlas. Na sociálnej sieti napísal, že za jeho kandidatúrou bolo primárne mobilizovať národného voliča a nie uplatniť si mandát. "Rešpektujem všetkých tých, ktorí sa pravidelne verejne vyjadrovali, že ma voliť nebudú, pretože nechcú, aby som odišiel z vlády," uviedol Taraba. "V každom prípade mi bolo cťou opäť kandidovať za historicky najstaršiu národnú stranu," skonštatoval.

Taraba tiež pripomenul, že na podobe kandidátky SNS sa dohodli ešte pred minuloročnými parlamentnými voľbami. "Vtedy nikto z nás nepredpokladal, že budeme poslancami alebo ministrami. Voliči zjavne ukázali, aby každý, kto získal dôveru v národných voľbách, túto zodpovednosť vykonával na Slovensku a tento mandát naďalej budem vykonávať naplno," dodal vicepremiér. SNS sa do europarlamentu nedostala, získala 1,90 percenta hlasov.

Rozhodla neúčasť, reaguje Kramplová z SNS

SNS zverejnila v reakcii na voľby vyjadrenie kandidátky Dagmar Kramplovej. "Akokoľvek sa na to pozrieme, tieto výsledky sú výsledkami neúčasti, kde pasivita rozhodla o tom, že extrémistická strana Progresívne Slovensko bude mať šiestich namiesto doterajších dvoch poslancov. Treba dať bokom Šimečkove reči o tom, že sa tu jedná o nejaký úspech. Prakticky ide len o využitie dlhodobého trendu nízkej účasti občanov Slovenskej republiky vo voľbách do Európskeho parlamentu, kde sa však prejavila disciplína liberálov v účasti k akýmkoľvek voľbám," uviedla Kramplová.

Dodala, že si treba priznať, že akákoľvek pasivita je zlyhaním nás všetkých, od pronárodných politikov až po všetkých tých, ktorým úprimne leží na srdci budúcnosť Slovenskej republiky a s čím je nevyhnutné niečo urobiť. "Ak zostane aj v ďalšom období väčšina národa rovnako pasívna, bude voľby na Slovensku len vďaka volebnej disciplíne rozhodovať kaviareň a slniečkári," vyhlásila.

Romana Tabak spojila svoj neúspech s tragickou udalosťou

Podľa Romany Tabak, ktorá bola na kandidátke SNS, dostať sa do europarlamentu nie je len výhra. "Pred rokmi manžela europoslankyne zrazilo v Bruseli na priechode pre chodcov auto a zomrel," uviedla.

Jaroslav Naď je sklamaný

Predseda mimoparlamentej strany Demokrati Jaroslav Naď je z výsledkov volieb sklamaný. "Chýbal kúsok a boli by sme získali minimálne jeden mandát do Európskeho parlamentu. To by nám pomohlo ako strane, z hladiska relevantnosti alebo finančne," uviedol ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov Naď. Výsledok jeho strany však podľa neho nebol "vôbec zlý", keďže ide o zásadný nárast oproti výsledkom Demokratov v parlamentných voľbách a prieskumom. Avizoval, že naďalej budú chodiť za ľuďmi do regiónov, robiť tlačové konferencie a pod.

Sulíka mrzí, že ich od zisku mandátu delilo len pár hlasov

Richarda Sulíka (SaS) mrzí, že strane chýbalo len pár hlasov od získania mandátu. "Výsledok beriem ako líder kandidátky na seba, keďže sa nám napriek plnej podpore strany nepodarilo získať mandát. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým našim voličom za hlasy, taktiež členom SaS a vedeniu strany," zareagoval ešte pred vyhlásením oficiálnych výsledkov. Novému predsedovi želá, aby stranu viedol úspešnejšie a v parlamentných voľbách dosiahla solídny výsledok. "Ja pre to spravím ako člen poslaneckého klubu maximum," dodal.

Kto sa dostal do europarlamentu

Poslancami v Európskom parlamente (EP) za Slovensko sa stali Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik, Lucia Yar (všetci Progresívne Slovensko), Monika Beňová, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková, Erik Kaliňák, Ľuboš Blaha (všetci Smer-SD), Milan Uhrík, Milan Mazurek (obaja Republika), Miriam Lexmann (KDH) a Branislav Ondruš (Hlas-SD). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré v nedeľu zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.