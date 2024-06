Nové hasičské autá budú mať plošinu: Staré rebríkové vozidlá končia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

BRATISLAVA - Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) pripravuje verejné obstarávanie na nákup 50 špeciálnych hasičských áut s plošinou. Pôvodne ich chcel nakúpiť 55 kusov, no po konzultácii s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR počet znížil, a to aj vzhľadom na efektivitu vynaložených prostriedkov. Uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Autá budú slúžiť na hasenie a technické zásahy vo výškach alebo evakuáciu osôb z výšok. Plošiny sú podľa HaZZ v porovnaní s hasičskými autami s rebríkmi vhodnejšie napríklad na evakuáciu osoby na nosidlách. Vyradené vozidlá dostanú dobrovoľné hasičské zbory, priblížilo ÚHP.

archívne video

Hasiči cvičili likvidáciu požiaru na Trenčianskom hrade (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Nové hasičské autá s plošinou majú nahradiť hasičské autá s rebríkmi. "Rebríková sada automobilových rebríkov AR 30 bola pôvodne namontovaná na podvozku IFA a najstarší automobilový rebrík bol vyrobený v roku 1970," povedal Neumann.

Repas hasičskej techniky

Zároveň poukázal na to, že prezídium HaZZ realizovalo tzv. repas hasičskej techniky, a to výmenou podvozkovej časti a rekonštrukciou pôvodnej rebríkovej sady. "Z počtu 50 kusov automobilových plošín AP 32 bude 47 kusov ako priama výmena automobilových rebríkov AR 30 a navýšenie o tri kusy bude z dôvodu nárastu počtu výškových budov vo vybraných krajských mestách SR," vysvetlil hovorca.

Výmena súčasných hasičský áut s plošinami je podľa ÚHP opodstatnená. Tvrdí, že v plánovanej dobe dodania nových áut v roku 2026 bude mať 43 zo 47 súčasných vozidiel za sebou aspoň 15 rokov aktívnej služby, čo je po odporúčanej dobe životnosti. Útvar odporučil HaZZ obnovovať vozidlá postupne, nie naraz. "Obnova môže byť efektívnejšia, ak sa vytvorí priorizované poradie na základe upraveného bodovacieho systému," skonštatovali analytici.

ÚHP tiež radil prehodnotiť systém, podľa ktorého sa určujú vozidlá na obnovu. Súčasný systém nedostatočne zohľadňuje prevádzkové náklady a väčšiu váhu dáva veku vozidla. V praxi by to mohlo podľa ÚHP znamenať obnovu vekovo starších, no technicky lepších vozidiel na úkor áut v horšom stave, ktoré sú však vekovo mladšie. "Niektoré novšie vozidlá majú pritom vyššie náklady na opravy," podotkli analytici.