Kaliňák spôsobil podporou Danka rozruch! Tvrdá reakcia Šutaja Eštoka: Andrej, na to zabudni!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Koalícia stojí na prahu sporných momentov. Dôvodom je post predsedu parlamentu, ktorý podľa koaličnej zmluve pripadá strane Hlas-SD a po voľbách ho zastával Peter Pellegrini. Ten však z čele parlamentu odišiel v momente zvolenia za prezidenta a odvtedy NR SR dočasne šéfuje poverený podpredseda Peter Žiga. Na pozíciu si však dlhodobo robí zálusk aj šéf SNS Andrej Danko a vyzerá to tak, že tieto jeho plány by vôbec nemuseli byť nereálne. Podporu totiž našiel v najsilnejšej koaličnej strane Smer-SSD. Hlas-SD však trvá na tom, že stolička patrí im a zvyšku koalície posielajú jasný odkaz.

Robert Kaliňák podporuje na post šéfa parlamentu Andreja Danka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

To, že ambície Andreja Danka nemusia byť nereálne, povedal v rozhovore pre Topky.sk Robert Kaliňák. „Podporujem jeho iniciatívu. Je to aj o vybalansovaní koaličných strán. Keď Hlas -SD hovorí o koaličnej zmluve, tak má pravdu. No odvtedy sa niečo udialo. Žiadna zmluva nemôže byť natoľko rigidná, aby nereagovala na dynamické udalosti. A to napríklad na koaličné víťazstvo v rámci prezidentských volieb. Podpora Smeru a SNS niečo znamenala. Z tohto pohľadu vybalansovanie postavenie jednotlivých strán je možno potrebné prediskutovať nanovo. Osobne ho podporujem,“ povedal Kaliňák. Andrej Danko by bol podľa neho dobrým predsedom parlamentu. „Bol by to veľký krok ku stabilizácií a pokoju v rámci koalície, parlamentu. Je to však medzi SNS a Hlasom-SD,“ dodal Kaliňák.

Robert Fico a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Hlas-SD sa však postu vzdať nemieni. Novopečený šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok totiž odkázal, že stabilita vládnej koalície je mimoriadne dôležitá a najlepším nástrojom na to je dodržiavanie koaličnej zmluvy. „Tá hovorí veľmi jasne, že za obsadenie postu predsedu Národnej rady nesie zodpovednosť strana HLAS. Snem HLASu ako najvyšší orgán ma jasne zaviazal, aby som ako predseda strany žiadal plné rešpektovanie platnej koaličnej zmluvy,“ odkázal Šutaj Eštok. Strana by na stoličke šéfa parlamentu rada videla súčasného ministra investícií Richarda Rašiho.

Stranu Dankovi chytil aj premiér Fico

Post predsedu parlamentu sa stal dôvodom napätia v koalícii hneď po prezidentských voľbách, keď si na funkciu začal robiť zálusk šéf SNS Andrej Danko. Podporu mu v tom čase vyjadril aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SSD). Ten v tom čase uviedol, že pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa stal predsedom parlamentu stal šéf SNS Andrej Danko. Spolu s prezidentom Petrom Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom by takáto "trojička" poukazovala na stabilitu vládnej koalície aj Slovenska.

Formálne dočasne vedie parlament Peter Žiga z Hlasu, ktorý je jedným z podpredsedov. S riešením otázky nového riadneho šéfa sa koalícia neponáhľala. Hovorilo sa, že by tak mala urobiť až po inaugurácii Petra Pellegriniho.