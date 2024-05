Vláda odklepla výstavbu novej národnej nemocnice! Žiadne Rázsochy, s tými má Dolinková iné plány

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.

Navrhované riešenia zabezpečia podľa Ministerstva zdravotníctva SR efektívne a hospodárne vynakladanie verejných finančných prostriedkov, vytvoria predpoklad pre efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v prospech pacientov i zdravotníkov. Zároveň podľa rezortu prispejú k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci Bratislavského samosprávneho kraja aj v rámci celej SR.

Národná nemocnica by mala vzniknúť rekonštrukciou bloku D ružinovskej nemocnice a dobudovaním novej v súčasnom priestore zimného štadióna. Vzniknúť by tiež mohlo vzdelávacie zázemie formou kampusu tak, ako bolo navrhnuté v lokalite Rázsochy.

Plány rezortu zdravotníctva, týkajúce sa zmeny lokality výstavby novej nemocnice, už skôr kritizovali opozičné PS, KDH a hnutie Slovensko, rovnako aj Lekárske odborové združenie a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb. Opoziční poslanci sa pokúsili ministerku Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD) v súvislosti s riešením novej nemocnice v Bratislave aj odvolať. Dolinková na svoj koniec vo funkcii dôvod nevidela, parlament ju vo funkcii podržal.

Rozhodnutie nepostaviť univerzitnú nemocnicu na Rázsochách je podľa KDH nesprávne

Opozičné KDH považuje rozhodnutie vlády nepostaviť univerzitnú nemocnicu na Rázsochách, ale v Ružinove za neodborné, nesprávne a škodlivé pre pacientov na Slovensku. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Peter Stachura. Informovala o tom hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.

"Vláda sa vzdala ambície vybudovať špičkovú komplexnú nemocnicu. Oklamala ľudí a chystá sa postaviť len nový pavilón so 400 lôžkami, pričom väčšina novej nemocnice bude sídliť v zrekonštruovanej takmer 50-ročnej budove ružinovskej nemocnice," vyhlásil Stachura.

Poukázal na to, že národná nemocnica na Rázsochách mala spolu s ostatnými súčasťami Univerzitnej nemocnice Bratislava zabezpečiť jedinečné výkony pre všetkých občanov v krajine pod jednou strechou a zároveň byť národným centrom pre vedu a vzdelávanie.

Františka Majerského sklamal výber lokality

Poslanca NR SR Františka Majerského (KDH) sklamal aj výber lokality v Ružinove. "Namiesto projektu na zelenej lúke sa bude musieť spraviť množstvo kompromisov, aby bol projekt vôbec uskutočniteľný. Je to napríklad zbúranie zimného štadióna, problémy s kanalizáciou, parkovaním a dopravou v Ružinove ako takou," doplnil.

Za zlú správu označil Majerský, že po ukončení činnosti dosluhujúcich nemocníc na Kramároch a v Starom Meste sa časť univerzitnej zdravotnej starostlivosti bude musieť presunúť do súkromnej nemocnice Bory, čím štát stratí dosah na časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Hnutie Slovensko kritizuje zámer postaviť nemocnicu v Ružinove namiesto Rázsoch

Hnutie Slovensko kritizuje zámer postaviť novú nemocnicu v bratislavskom Ružinove a nie v lokalite Rázsochy. Tvrdí, že namiesto špičkovej univerzitnej nemocnice dostane krajina len prístavbu ružinovskej nemocnice. Hnutie zdôraznilo, že projekt Rázsoch v novodobej histórii nebol v takom štádiu prípravy, ako je dnes. Kritizuje, že sa ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) rozhodla zastaviť prípravu projektu novej nemocnice s vedeckými pracoviskami a kampusom a namiesto toho sa pokúsi zrekonštruovať a dostavať nemocnicu v Ružinove.

Podľa exministra zdravotníctva a poslanca Národnej rady SR Mareka Krajčího sa potvrdilo, že treba zmeniť územný plán, ako aj zbúrať štadión pri ružinovskej nemocnici. Hovorí aj o tom, že samospráva pravdepodobne bude žiadať kompenzácie. "Všetci chceme, aby nová univerzitná nemocnica stála čo najskôr. Rázsochy pritom mali k dispozícii pozemok, mali stavebné povolenie, mali EIA a v podstate mali hotový projekt. V krátkom čase sa mohlo začať stavať," priblížil.Hnutie poukázalo na to, že dostavba a rekonštrukcia ružinovskej nemocnice sa má realizovať za plnej prevádzky a nie je známe, dokedy sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť v nemocnici na Kramároch.

Hnutie pripomenulo, že o výstavbe novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách rozhodla vláda Smeru-SD ešte v roku 2017 a vtedy pri hodnotení lokality v Ružinove hovorili napríklad o dopravnom zaťažení, hustej mestskej zástavbe, ako aj to, že "dispozičné usporiadanie nemocnice Ružinov neposkytuje dostatočný priestor pre optimalizáciu procesov a efektívne hospodárenie".