PRIESKUM Tvrdý odkaz po atentáte na Fica: TOTO sú dôvody, že k nemu prišlo! Zle obišla najmä dvojica politikov

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3, ktorý bol uskutočnený v dňoch 24. až 28. mája 2024 na vzorke 2 400 opýtaných. Až 61,6% respondentov uviedlo, že k spáchaniu atentátu najviac prispelo správanie opozičných politikov. Podľa 56,3% ľudí za to sčasti môže organizovanie protivládnych demonštrácií a 55,4% uviedlo ako odpoveď aj mainstreamové médiá. Sociálnym médiám pripisuje podiel viny 53,7% opýtaných.

Viac ako polovica respondentov si navyše myslí, že nenávistné prejavy na sociálnych sieťach prispievajú k tlaku, ktorý by mohol vyústiť do podobného činu a viac ako dve tretiny sú presvedčené, že štát by mal razantnejšie postupovať proti prejavom neznášanlivosti a nenávisti na sociálnych sieťach.

Kto zvládol komunikáciu s verejnosťou najlepšie?

V prieskume tiež zisťovali, ktorý z politikov podľa občanov zvládol komunikáciu s verejnosťou po atentáte a prispieva k upokojeniu napätej situácie v spoločnosti. Najčastejšou odpoveďou bol Peter Pellegrini s 22,3 percentami. Nasleduje Zuzana Čaputová (18,9%) a Matuš Šutaj Eštok (13,1%). Najmenej ľudí si myslí, že k upokojeniu prispieva predseda SNS Andrej Danko a šéf hnutia Slovensko Igor Matovič.

Premiéra vážne postrelil 71-ročný muž po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej, ktoré bolo 15. mája.