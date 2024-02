Na diaľnici D1 pri Trenčíne sa zrazili tri autá! Stalo sa to pred dopravným obmedzením

Ilustračné foto (Zdroj: FOTO TASR – Jakub Kotian)

TRENČÍN - Na diaľnici D1 v úseku Trenčín - Zamarovce čaká na vodičov dopravné obmedzenie. Dôvodom sú práce na moste. Premávka je presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Doprava je obmedzená v kilometroch 130 až 133 v smere na Bratislavu. Premávka z dvoch do jedného jazdného pruhu bude obmedzená až do štvrtka (22. 2.) do 18.00 h. Polícia žiada vodičov o zvýšenie opatrnosti.

K dopravnej nehode troch vozidiel došlo v stredu ráno na diaľnici D1 v katastri obce Skalka nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. "Doprava je obmedzená na jeden jazdný pruh. Nehoda sa stala asi 50 metrov pred avizovaným obmedzením v dôsledku plánovaných prác na ceste. Pri nehode sa nikto nezranil," informovala Krajčíková.