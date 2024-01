Predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov môže stabilizovať ceny potravín

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovenský zväz spracovateľov mäsa (SZSM) víta vládny návrh na predĺženie odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna tohto roka. Je to totiž jedno z dlho očakávaných systémových riešení pre stabilizáciu cien potravín. Uviedla to výkonná riaditeľka SZSM Eva Forrai.