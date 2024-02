Poslanci Národnej rady SR rokujú: Zamerali sa na potravinárov, nájomné bývanie, ale aj na 13. dôchodky

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Návrh novely zákona o sociálnom poistení prerokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Odhlasovali si to v utorok poslanci. Cieľom novely je predĺženie uplatňovania tzv. odvodovej úľavy pre potravinárov do 30. júna tohto roka.

Okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore by sa mal rozšíriť o oblasti vinohradníctva, zeleninárstva, ovocinárstva či o chov hospodárskych zvierat s rastlinnou výrobou. Na rozšírený okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore sa daňová úľava mala uplatňovať od 1. februára, parlament však nestihol návrh dovtedy prerokovať.

Zamestnávatelia v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle mali od 1. augusta minulého roka do 31. januára tohto roka odpustené odvody najviac v sume 700 eur za každého zamestnanca. Po schválení novely by sa mal tento termín predĺžiť. Išlo by o sumu najviac 750 eur mesačne za každého zamestnanca, čiže vo výške minimálnej mzdy platnej v roku 2024.

"Približne 60 % celkových nákladov v sektore ovocinárstva je vynakladaných práve na mzdy pre zamestnancov. V zeleninárstve predstavujú náklady na mzdy približne 20 % a vo vinohradníctve je to okolo 30 %," uviedol rezort práce v dôvodovej správe.

Podporením sektorov sa má zvýšiť ich konkurencieschopnosť a miera sebestačnosti

Podporením uvedených sektorov sa má zvýšiť ich konkurencieschopnosť a miera sebestačnosti, ktorá napríklad v rámci produkcie ovocia mierneho pásma klesla na Slovensku v roku 2022 na úroveň 30,5 %. Má sa tiež udržať akvakultúra, produkcia ovocia, zeleniny, viniča, ktoré sú už v súčasnosti podľa rezortu práce na nízkej úrovni.

Problematika odpustenia odvodov po schválení úľavy podliehala v auguste minulého roka schvaľovaciemu procesu Európskej komisie (EK). V septembri následne EK schválila schému štátnej pomoci vo výške 70 miliónov eur. Od rozhodnutia komisie závisel postup, akým Sociálna poisťovňa (SP) bola povinná implementovať legislatívnu úpravu.

Investície v kľúčových odvetviach majú byť zamerané na dekarbonizáciu

Investície v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo budú zamerané na riešenie hlavných aspektov závislosti od fosílnych palív a na podporu transformácie smerom k cieľom plánu REPowerEU. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý poslanci Národnej rady (NR) posunuli do druhého čítania. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní. Na účely podpory týchto investícií má zaviesť právna norma mimoriadnu investičnú pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktorá je založená na už existujúcom právnom rámci regionálnej investičnej pomoci.

"Návrh zákona reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti SR a EÚ od fosílnych palív, a to urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov. Aj vzhľadom na globálne výzvy hrozí odklonenie investícií do týchto odvetví v prospech tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru," uviedlo v návrhu ministerstvo hospodárstva.

Novela sa podľa rezortu zameriava na vytýčenie špecifických pravidiel a podmienok pre mimoriadnu investičnú pomoc, pričom vo všetkých ostatných aspektoch primerane aplikuje pravidlá a podmienky poskytovania regionálnej investičnej pomoci. "Tento prístup bol zvolený z dôvodu efektívne nastaveného systému poskytovania regionálnej investičnej pomoci, veľkej podobnosti regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci a z dôvodu potreby čo najrýchlejšieho zavedenia podpory investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo do praxe," dodalo ministerstvo.

Spôsob menovania a odvolania členov predstavenstva AŠPNB by sa mal zmeniť

Spôsob, akým sú určovaní členovia predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB), by sa mal zmeniť. Po novom by ich mala vymenúvať a odvolávať členská schôdza agentúry. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

"Podľa platného znenia zákona sú členovia predstavenstva agentúry volení a odvolávaní Národnou radou SR na návrh aspoň 15 poslancov NR SR na sedemročné funkčné obdobie. Členov predstavenstva agentúry je pritom možné odvolať len z taxatívne vymedzených dôvodov," uvádza sa v predkladacej správe.

Zo zákona sa má vypustiť sedemročné funkčné obdobie členov predsedníctva a taxatívny výpočet odvolacích dôvodov. Podľa predkladateľa sú to neštandardné prvky právnej úpravy, ktoré ohrozujú funkčnosť agentúry. Navrhol aj prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa tieto zmeny budú týkať aj členov predstavenstva ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti novely.

Predkladateľ pripomenul aj výhrady prezidentky SR Zuzany Čaputovej v rozhodnutí o vrátení zákona z 9. mája 2023. Podľa nej "voľbou členov predstavenstva agentúry v národnej rade získavajú títo silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci". Novela má za cieľ vrátiť účinnosť a transparentnosť do procesu vymenúvania a odvolávania členov predstavenstva agentúry. Novela má byť účinná dňom vyhlásenia.

Regulácia nájomného štátnych a obecných bytov prejde na ministerstvo dopravy

Reguláciu cien nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov bude mať po novom na starosti Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách z dielne Ministerstva financií SR, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili.

Doteraz bol cenovým orgánom v tejto oblasti rezort financií. K zmene má dôjsť na základe dohody s MD, pretože bytová politika je sústredená práve na tomto ministerstve. Návrh okrem toho obsahuje aktualizáciu niektorých pojmov a poznámok pod čiarou, a to z dôvodu ich zastaranosti. Účinnosť právnej normy navrhuje predkladateľ dňom jej vyhlásenia. Dôvodom je, aby mohol byť účel zákona na potreby plnenia bytovej politiky aplikovateľný čo najskôr.

Trinásty dôchodok sa má zrušiť ako sociálna dávka

Od tohto roka sa má zrušiť 13. dôchodok ako štátna sociálna dávka. Po novom má byť zadefinovaný ako nová dôchodková dávka. Vyplácať by ho tak mala rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa (SP). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v predkladacej správe.

Nárok na 13. dôchodok by mali mať poberatelia všetkých dôchodkových dávok, ktoré vypláca SP. Tiež by ho mali dostať občania, ktorým dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia príslušného silového rezortu. Sumy 13. dôchodku pre jednotlivé druhy dôchodkových dávok by mali byť každoročne určené osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak majú poberatelia nárok na viaceré dôchodkové dávky, dostanú len jeden 13. dôchodok

Ak by bola priemerná výška daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma 13. dôchodku bude minimálne 300 eur. V prípade nároku na viaceré dôchodkové dávky by mali poberatelia dostať len jeden 13. dôchodok, a to v sume, ktorá je najvyššia.

MPSVR uvádza, že v roku 2024 by malo byť viac ako 1,47 milióna poberateľov dôchodkov a tento počet má stúpať. Celkové výdavky na toto opatrenie majú byť v roku 2024 viac ako 828 miliónov eur, v budúcom roku budú o 100 miliónov eur vyššie. V nasledujúcich rokoch by mali potom vzrásť na 978 miliónov eur v roku 2026 a na 1,033 miliardy eur v roku 2027.

Nová výplatná fáza v starobnom dôchodkovom sporení mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025. Poslanci však navrhli odložiť začiatok novej fázy v starobnom dôchodkovom sporení o rok. V dôvodovej správe uviedli, že je nevyhnuté spresniť, aká časť aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu sporiteľa má byť po dovŕšení dôchodkového veku použitá na vyplatenie starobného, respektíve predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Väčšina novely má byť účinná od 1. júla 2024. Úprava súvisiaca s posunutím novej výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.