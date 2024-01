Nočná nehoda Andreja Danka: FOTO V Bratislave zdemoloval semafor! Prvé slová, sype si popol na hlavu

Andrej Danko (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian, Pavol Zachar, Topky/ Vlado Anjel)

Andrej Danko mal dopravnú nehodu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Aktualizované 11:14 Andrej Danko na nehodu reagoval videom na sociálnej sieti. V ňom si sype popol na hlavu. K nehode sa priznal. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok večer šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. "Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko si splním," uviedol Danko s tým, že spolupracuje s políciou. "Verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada a keby nie, som si vedomý svojej zodpovednosti," dodal.

Andrej Danko reaguje na dopravnú nehodu (Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

Bratislavská polícia potvrdila nočnú udalosť v cestnej premávke na križovatke ulíc Repašského - Saratovská. "Okolnosti predmetnej udalosti v súčasnosti objasňujeme," skonštatovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

O nehode informoval ako prvý portál startitup.sk. Andrej Danko údajne nehodu bezprostredne neohlásil polícii, ale auto vycúval a odišiel. Policajti ho mali dohľadať aj pomocou olejovej škvrny, ktorá mala viesť až do jeho garáže. Danko nehodu pre portál potvrdil.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiadny problém. Všetko je ohlásené na polícii,“ povedal. Na otázky, či je pravda, že z miesta nehody odišiel pred tým než to ohlásil policajtom a tí ho museli následne dohľadávať, neodpovedal.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Policajný prezident ma ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani zdravia iných obyvateľov, ani nejakej škode na majetku," uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Danko podľa neho spolupracuje s políciou a poskytol plné vysvetlenie.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)