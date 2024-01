V mrazoch treba nosiť vhodné oblečenie: Odporúča sa viac vrstiev

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - V mrazoch by ľudia nemali zabúdať na vhodné oblečenie. Nosiť by mali viac vrstiev aj teplé rukavice, čiapku, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Pripomenul to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.