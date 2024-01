Prehovorila expartnerka kuchára Jozefa: Pokúšal sa ma zabiť nespočetnekrát! Keby ho nechránili, Patrícia mohla žiť

V jednom z bratislavských bytov našli telo ženy bez známok života (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/J.K., kucharjozko.webnode.sk)

archívne video

V jednom z bratislavských bytov našli telo ženy bez známok života (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

K vražde na Prievozskej ulici sa vyjadril okrem susedov aj Jozefov kamarát Karol. Ako tvrdí denník cas.sk, Jozef bol dobrý kamarát, no tiež človek, ktorý mal patologické vzťahy. Zavraždená Patrícia mala byť vrcholom ľadovca. Karol sa však zmienil aj o jeho bývalej partnerke Jane. „S Janou to tiež nebolo dobré. Jozef si vyberal úplne divné ženy. To, čo sa stalo teraz, mohlo pokojne nastať aj s Janou, ale z toho vzťahu stihol vycúvať,“ vyhlásil.

K prípadu sa vyjadrila aj samotná expartnerka Jana a jej slová sa nečítajú ľahko. "Mňa sa pokúsil zabiť nespočetnekrát a polícia, justícia, kuratela ho chránila...," uviedla na sociálnej sieti. "Jožo robil všetko chladnokrvne v tichosti, ona primitívne vulgárne vykrikovala... Keby ho nechránili a môj prípad nebol v šuflíku, ona by žila, Jožo by bol v base 10 rokov, a už by nikomu neublížil. Ale keď ja som mu prešla, niet sa diviť, že už pri ďalšej to po 3 rokoch vyhrážok, že ju zabije, aj zabil," šokujúco vyhlásila Jozefova bývala priateľka.

V jednom z bratislavských bytov našli telo ženy bez známok života (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Svoju ťažkú etapu života napísala expartnerka Jana pod status exposlankyne Moniky Kozelovej, ktorá býva pod bytom obete Patrície. Podľa Kozelovej bola Patrícia chorá a potrebovala liečenie. „Bola ťažká alkoholička," uviedla s tým, že patrila k ľuďom pod vplyvom alkoholu, ktorí sa stávajú agresormi. Napriek tomu zdôraznila, že "toto sa nemalo stať. A rozhodne nie takýmto zverským spôsobom." Polícia našla jej telo úplne zohavené s vyrezanými orgánmi. Žena mala mať tiež rozrezané ľavé líce, hrudník a stehno.

Otcom Jozefa bol Štefan Pantl, známy ako bratislavský škrtič, ktorý za svoje vraždy, znásilnenia a krádeže dostal trest smrti. Sudkyňa bratislavského súdu poslala Jozefa v nedeľu do väzby. Médiá o tom informoval prokurátor Peter Pilár s tým, že rozhodnutie je právoplatné. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov.