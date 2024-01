Exposlankyňa prehovorila o Patrícii, ktorú zavraždili v Bratislave: Bola jej susedou, desivé svedectvo!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško)

Hlavným mestom vo štvrtok otriasla tragédia, ktorá sa odohrala v jednom z bytov na Prievozskej ulici v Ružinove. Policajti v ňom našli mŕtvu ženu. Z detailov behá mráz po chrbte, bola totiž rozrezaná. Na zemi malo byť položené vedro s jej orgánmi a vedľa tela ležalo vyrezané srdce. Obeťou je 48-ročná Patrícia, ktorá sa živila ako čašníčka. Z bytu bolo údajne často počuť partnerské hádky. Svoje zrejme zohral aj alkohol. Bratislavskí policajti zadržali v piatok osobu podozrivú z predmetného trestného činu. V tejto súvislosti začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave trestné stíhanie vo veci trestného činu vraždy.

Bola ťažká alkoholička

Ako vysvitlo, jednou zo susediek zavraždenej bola bývalá poslankyňa Národnej rady Monika Kozelová, ktorá kandidovala za hnutie Slovensko. Na Facebooku prehovorila o tom, aká Patrícia vlastne bola. Potvrdila, že bola závislá na alkohole. "Hneď na úvod musím povedať, že toto sa nemalo stať. A rozhodne nie takýmto zverským spôsobom," začala svoje rozprávanie s tým, že ju v súvislosti s tragédiou čaká výsluch. Ďalej približuje, že s Patríciou mala kvôli jej vyčíňaniu často spory a nebola jediná. "Bola chorá a potrebovala liečenie. Bola ťažká alkoholička. Za dvanásť rokov, čo bývala nado mnou, som ju triezvu videla dvakrát, a to v skorých ranných hodinách, keď som išla do práce."

Trikrát som ju zbierala zo schodov

Nebohá bola podľa Kozelovej často agresívna. Keď bola pod vplyvom, údajne svojim susedom nadávala a trieskala na dvere. A podobne sa správala aj keď prichádzala domov po pijatike z krčmy. "Asi trikrát som ju zbierala zo schodov pri vchode, čo nebola v stave ani vyliezť k sebe domov, zbierali sme ju aj na medziposchodiach s rozsypanými vecami ráno, keď sme išli do práce. Prípadne sme jej zbierali roztratené veci a vzorne sme ich ukladali za dvere jej pavlače," pokračuje expolitička. Tá bola svedkom toho, ako si Patrícia do bytu pravidelne vodila štamgastov z podnikov, ktoré navštevovala. To vraj boli momenty, kedy susedia nespali celú noc.

Problémy sa snažili riešiť s políciou, ale nič nepomohlo. "Bol to chorý človek, ktorý potreboval psychiatra, len musel chcieť. A ona nechcela. A potom sa k nej po pár rokoch promiskuitného života nasťahoval kuchár Jožko," uzavrela Kozelová, ktorá o pár hodín neskôr zverejnila druhú časť svojej výpovede na sociálnej sieti.

Spolužitie s Jožkom

Kuchár Jozef, ktorý bol podľa najnovších informácií obvinený z vraždy Patrície, mal podľa exposlankyne na vzájomné spolužie spočiatku pozitívny vplyv. Do bytu nad ňou prestali chodiť opilecké partie, niekto nevrieskal. No potom prišla prvá hádka. Neskôr už začalo vzduchom lietať sklo a ťažké predmety. Po upozornení, aby sa upokojili, sa situácia ešte zhoršila. Vyvrcholila Kozelovej zvolením do parlamentu. "Najskôr mi do schránky hádzala výhražné papieriky, potom mi schránku zdemolovala a dokonca ma dvakrát chcela napadnúť aj fyzicky. Najhoršie to bolo počas lockdownu." Slovné útoky sa stupňovali, Patrícia sa vraj mala Kozelovej vyhrážať smrťou. Potom sa k nej podľa jej slov pridal aj Jozef.

Keď Kozelová skončila v parlamente, útoky prestali. Hádka medzi dvojicou však pokračovali ďalej. Poslednýkrát videla Patríciu deň pred Vianocami. Prekvapilo ju, keď jej zaželala veselé sviatky. "Čo sa stalo, ako mu tak strašne mohlo prepnúť, to snáď budú vedieť kriminalisti," dodala.