Jozef sa k vražde Patrície priznal: Detaily z ktorých mrazí! Opísal, čo sa v osudné hodiny dialo

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Anonymizované uznesenie Mestského súdu Bratislava I, majú Topky.sk k dispozícii. Píše sa v ňom, že kuchár obvinený z beštiálnej vraždy podľa vlastných slov v osudný deň vypil veľké množstvo alkoholu. Rovnako tak aj jeho obeť, 48-ročná Patrícia. Popíjali už od rána. Stalo sa tak počas prvého januárového týždňa, 3. januára. Skonzumovať mali až 3 fľaše vodky, z ktorých každá mala objem 0,7 litra. K hádke malo prísť večer po tom, ako Patrícia mužovi adresovala urážky. Obaja sa mali v tom čase nachádzať v posteli nahí. Jozef ju počas hádky v amoku chytil pod krk a uškrtil. Po hroznom čine sa vraj snažil Patríciu oživiť, no márne. Žene už nebolo pomoci. Jozef tiež vypovedal, že po čine búchala na dvere bytu zrejme polícia. Tú mali privolať susedia, ktorí hádku počuli. Policajti mali svietiť baterkou do kuchyne. Jozef však nereagoval.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar , Facebook/P.R.)

"V čase násilného útoku obvineného voči jeho družke S. Q. sa do okolia miesta činu (na balkón, resp. tzv. pavlač pred vstupnými dverami do bytu) dostavila privolaná hliadka PZ na preverenie oznámenia o prudkej hádke, na ktorej výzvy, búchanie na dvere, obvinený nereagoval a takpovediac sa pred členmi hliadky zatajil," píše sa v uznesení.

To, čo Jozef následne urobil so ženiným telom, pripísal amoku z toho, že kvôli "takej žene si pokazil život." Bližšie to však špecifikovať nechcel. Podľa už skôr medializovaných informácií mala byť žena neskôr políciou objavená v hroznom stave. Bola rozrezaná a jej orgány sa nachádzali v kýbli vedľa tela. Rovnako tak sa vedľa tela nachádzalo aj srdce. „Uškrtil poškodenú a to, čo potom nasledovalo, bol skrat, zloba obvineného na seba, na poškodenú, nevedel vysvetliť, prečo to urobil,“ píše sa v dokumente.

Po čine sa osprchoval a z bytu odišiel, mobil mal vypnutý. Údajne plánoval spáchať samovraždu. Najskôr chcel podľa vlastných slov skočiť do Dunaja z mosta SNP, no nedokázal to. Následne sa chcel obesiť v pivnici na oprátke z elektrického kábla. Avšak ani tento pokus mu nevyšiel. V piatok ráno si išiel ešte do obchodu kúpiť fľašu vodky a vrátil sa do pivnice. Tam ho následne zadržala polícia.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Obvinený Jozef počas výpovede pred sudkyňou tiež uviedol, že je vyučený v odbore mäsiar a pracoval ako zástupca šéfkuchára. „Je závislý na alkoholických nápojoch, na tvrdých drogách od roku 2016 závislý nie je,“ píše sa v dokumente. S konzumáciou alkoholu mali mať problémy obaja – Jozef aj nebohá Patrícia. Incident, ktorý sa medzi nimi odohral počas osudného štvrtkového večera, nebol prvý. „Obvinený svoju družku S. v období posledných približne dvoch až troch rokov opakovane bil, škrtil ju, vyhrážal sa jej zabitím a v jednom prípade jej mal zlomiť aj rebrá,“ uvádza sa v uznesení.

Jozef skončil vo väzbe. Sudkyňa poukázala na to, že po čine z miesta odišiel do neobývanej pivnice a mobil mal vypnutý. „Čo rovnako svedčí o tom, že obvinený sa po skutku snažil ujsť, resp. skryť sa za účelom, aby sa stal nedostupným pre orgány činné v trestnom konaní v úmysle vyhnúť sa trestnému stíhaniu,“ uviedla.

„V kontexte charakteru, rozsahu, intenzity, závažnosti a brutálnosti konania obvineného v spojitosti so spôsobeným následkom, jeho trestnoprávnou minulosťou, sklonom k nadmernému požívaniu alkoholických nápojov a rizika ďalšieho neprimeraného konania je jednoznačne možné konštatovať u obvineného existenciu dôvodov väzby,“ zdôraznila.

Rozhodnutie súdu je právoplatné, obvinený proti nemu sťažnosť nepodal. V minulosti bol už päťkrát právoplatne odsúdený za spáchanie trestného činu. V jednom prípade dokonca za násilný trestný čin – ublíženie na zdraví.