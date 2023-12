Danko nepovažuje za potrebné otvárať diskusiu o vstupe nestraníkov do SNS

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko nepovažuje za potrebné otvárať diskusiu o vstupe niektorých ministrov a poslancov v klube národniarov do strany. Podčiarkol, že strane sa podarilo vrátiť do parlamentu, čo považuje za úspech. Naďalej má ambíciu byť predsedom strany. Uviedol to v rozhovore s tým, že mandát má ešte na štyri roky. Poznamenal však, že SNS by prežila aj bez neho.