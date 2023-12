Otrasy vo vláde? SNS plánuje rázny krok! Ak bude Pellegrini prezidentom, budú žiadať prerozdelenie postov

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Šanca, že o post hlavy štátu zabojuje napokon aj predseda SNS Andrej Danko, je podľa jeho slov čím ďalej väčšia. Povedal to v rozhovore pre TASR. Ak by sa stal prezidentom súčasný predseda Národnej rady (NR) SR a Hlasu-SD Peter Pellegrini, SNS bude žiadať prerozdelenie postov v koalícii. Pripustil aj zmeny v ministerskom klube SNS.S

"Pellegrini sa ešte nevyjadril, SNS nečaká. My skúšame aj náhodne, ako ľudia reagujú na podporu jednotlivých kandidátov. Dali sme si robiť prieskumy, ako by kto volil," priblížil Danko. Avizoval pritom, že svoje rozhodnutie SNS predstaví prvý alebo druhý januárový týždeň. Zopakoval, že národniari chceli spoločného koaličného kandidáta na prezidenta, a to buď premiéra Roberta Fica (Smer-SD), alebo Pellegriniho. Fico však podľa Dankových slov nechcel kandidovať a Pellegrini odmietol podporu SNS.

Danko už skôr pre TASR potvrdil, že bude viesť kandidátku SNS do eurovolieb. Odôvodňuje to potrebou získať pre SNS zastúpenie v Bruseli. Na otázku, či by kandidoval zároveň do Európskeho parlamentu aj na prezidenta SR a ktorú pozíciu by si v prípade úspechu vybral, reagoval tým, že treba byť realista. Poznamenal však, že najväčšou cťou pre občana Slovenska je byť prezidentom. "Ale ja sa na to pozerám reálne," podotkol s tým, že Ivan Korčok bude mať na kampaň "šialené peniaze".

Situáciu podľa neho bude potrebné vyhodnocovať aj v koalícii. Danko odmieta aby Hlas-SD zastával aj pozíciu prezidenta, aj predsedu parlamentu. "Vtedy musí Hlas-SD ustúpiť aj Smeru-SD, aj SNS v niektorých požiadavkách," podčiarkol. SNS si bude podľa jeho slov nárokovať niektorý ministerský post alebo pozíciu v parlamente. Danko osobne nemá záujem o postu predsedu NR SR. Pripustil zmeny v ministerskom klube SNS. Napríklad Rudolf Huliak by mohol byť ministrom životného prostredia a súčasný šéf envirorezortu Tomáš Taraba by mohol podľa Danka prevziať rezort hospodárstva.

Pellegrini odmieta zmeny pri rozdelení rezortov

Predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini rád prijme podporu SNS v prípade svojej prezidentskej kandidatúry. Odmieta však zmeny pri prerozdelení rezortov, pokiaľ by sa stal prezidentom. Trvá tiež na tom, že Hlasu-SD by v tom prípade ostal post šéfa parlamentu. Argumentuje, že koaličná dohoda vzišla z výsledkov parlamentných volieb a nemôže súvisieť s voľbami prezidenta. Pellegrini nekonkretizoval, kto by viedol Hlas-SD a parlament, ak by získal post hlavy štátu.

"Povedal som Andrejovi Dankovi, že v prípade, že sa rozhodnem kandidovať a SNS mi vyjadrí podporu tak, ako mi ju vyjadrila strana Smer-SD cestou predsedu Roberta Fica, budem si to veľmi vážiť. Túto podporu prijmem a budem za ňu vďačný," povedal Pellegrini v rozhovore pre TASR. Ak Danko myslel skôr podporu, ktorá by znamenala zmenu koaličnej zmluvy a prerozdeľovania rezortov, Pellegrini to nepripúšťa. "Koaličná zmluva je postavená na výsledkoch volieb a nie na tom, či sú niekde pred nami prezidentské alebo iné voľby," dodal. Koaličná zmluva dnes podľa neho plne zodpovedá výsledkom parlamentných volieb a tak to musí aj zostať. Neplánuje ju preto po prezidentských voľbách otvárať, pretože pomery v parlamente sa nemenia.

Smer-SD ho plne podporí

Ak sa predseda Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini rozhodne kandidovať na prezidenta SR, môže naisto rátať s podporou Smeru-SD. "Nie je nad čím váhať v takom prípade, podporíme ho plnou váhou," vyhlásil v rozhovore pre TASR predseda vlády SR a líder Smeru Robert Fico. Potvrdil ďalej, že jeho strana v tejto situácii ani nezvažuje vlastného kandidáta. Čaká na Pellegriniho rozhodnutie.

"Možno svoje rozhodnutie oznámi spolu s vyhlásením termínu prezidentských volieb," poznamenal Fico. V podpore Pellegriniho kandidatúry vidí premiér logickú spoluprácu dvoch hodnotovo najbližších strán. "Tak ako sme hovorili, že práve spolupráca týchto dvoch strán je najlepším základom vlády, tak hovorím, že budeme všetkým voličom Smeru odporúčať voľbu Petra Pellegriniho. Samozrejme, to finálne rozhodnutie musí každý volič urobiť sám," zdôraznil Fico.